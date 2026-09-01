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ΚΡΗΤΗ

Μεταναστευτικό: Από το Τομπρούκ της Λιβύης... στα νότια της Κρήτης

Μετανάστες
clock 09:59 | 01/09/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Από το Τομπρούκ της Λιβύης ξεκίνησε το νέο καραβάνι μεταναστών που έφτασε στην Κρήτη, με τους 39 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν στους καλούς Λιμένες να αναφέρουν στις Αρχές ότι πλήρωσαν από 5.000 έως 13.000 δηνάρια Λιβύης ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Οι 39 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι, ξεκίνησαν σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους τα μεσάνυχτα της 30ής Αυγούστου από την περιοχή του Τομπρούκ και εντοπίστηκαν χθες το πρωί στην παραλία «Πετράκη», στον Δήμο Γόρτυνας.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Κατά την προανάκριση, ένας 16χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο άνθρωπος που φέρεται να είχε αναλάβει τη διακίνησή τους. Ο ανήλικος συνελήφθη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση και έκθεση σε κίνδυνο.

Στο μεταξύ, επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 33 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε νότια της Γαύδου τα ξημερώματα, περίπου 10 ναυτικά μίλια από το νησί. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης.

Οι 33 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου, ενώ οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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