Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Το μαχαίρωναν πισώπλατα - «Ήταν σατανιασμένο», είπε ο πατέρας (βίντεο)

Αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε.

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε από την εξέταση του ιατροδικαστή ο οποίος διαπίστωσε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε πληγεί από ένα μαχαίρι.

Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, από την ΕΛΑΣ σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των υπόπτων ενώ εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν στο σπίτι (ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια 9 και 12 ετών) με την διαδικασία που προβλέπεται από το Σπίτι του Παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.

Όπως δήλωσε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου «κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος με την οικογένεια να λέει ότι έχει γεννηθεί σε μαιευτήριο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες».

Οι ανατριχιαστικές αναφορές του 43χρονου

Επιχειρώντας να εξηγήσει τι συνέβη, ο 43χρονος Έλληνας που έχει συλληφθεί - για την ώρα - για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μην ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώς, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της συζύγου του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι στο μαιευτήριο τούς είχαν αλλάξει το παιδί και τους είχαν δώσει άλλο μωρό, το οποίο χαρακτήρισε «σατανιασμένο».

«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», είπε στους αστυνομικούς σύμφωνα με το protothema.gr.

Τα ερωτήματα για τα αφροδίσια νοσήματα στα παιδιά

Υπενθυμίζεται ότι δύο από τα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα (η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, και το 9χρονο αγόρι) βρέθηκαν με αφροδίσια νοσήματα, με την κυρία Δημογλίδου να αναφέρει ότι «γίνεται έρευνα για το πώς απέκτησαν με τα νοσήματα αυτά».

Αστυνομικές πηγές έλεγαν ότι στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα ενώ τα τρία παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων και το 2025 όταν εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα και ασυνόδευτα στον δρόμο.

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