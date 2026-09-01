ΕΛ.ΑΣ: Πάνω από 170 συλλήψεις στον Δήμο Χερσονήσου τον Αύγουστο

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Σε 177 συλλήψεις και περισσότερους από 1.000 ελέγχους και παραβάσεις προχώρησε η Αστυνομία τον Αύγουστο στον Δήμο Χερσονήσου, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης σε μια από τις περιοχές της Κρήτης με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση.

Συνολικά ελέγχθηκαν 2.675 άτομα και 2.097 οχήματα, ενώ οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην οδική ασφάλεια, την ηχορύπανση, την προστασία των ανηλίκων, την άγρα πελατών, το παράνομο εμπόριο και την παράνομη διάθεση αλκοόλ και «αερίου γέλιου».

Παράλληλα, κατασχέθηκαν χιλιάδες προϊόντα και σημαντικές ποσότητες αλκοολούχων υγρών, με τις αστυνομικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και το επόμενο διάστημα.

Σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών σε αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος περιοχές, κατά το μήνα Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις και έλεγχοι στο σύνολο του Δήμου Χερσονήσου και συγκροτήθηκαν συνεργεία έλεγχου στα οποία συμμετείχαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Οι δράσεις είχαν ως βασικούς στόχους την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης, την προστασία κατοίκων και επισκεπτών, τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας καθώς και την προστασία της ανηλικότητας.

Επίσης σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι που αφορούσαν στην παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών.

Αναλυτικά από 1 έως 31 Αυγούστου ελέγχθηκαν -2.097- οχήματα, -2.675- άτομα, συνελήφθησαν -177- άτομα και ακινητοποιήθηκαν -85- οχήματα.

Οι συλλήψεις αφορούσαν:

-107- για Παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (39 για ηχορύπανση, -21- για διατάραξη, -10- για άγρα πελατών, -37- για έλλειψη πιστοποιητικών υγείας)

-11- για παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (-9-μέθη, -1- στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, -1- για επικίνδυνη οδήγηση)

-12- για υπαίθριο εμπόριο

-5- για παράνομη κατασκήνωση

-42- για λοιπά αδικήματα

Επίσης βεβαιώθηκαν συνολικά -1.097- παραβάσεις ως εξής:

Οι -879- αφορούσαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας και συγκεκριμένα:

143 μη χρήση κράνους

29 οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος

28 υπερβολική ταχύτητα

14 μη χρήση ζώνης

665 λοιπές παραβάσεις.

Οι -218- παραβάσεις αφορούσαν:

52 για διατάραξη ησυχίας

11 για άγρα πελατών

46 για ηχορρύπανση (ηχόμετρο)

10 υπαίθριο παράνομο εμπόριο (αέριο γέλιου)

4 έκθεση (αέριο γέλιου)

8 περί ναρκωτικών

2 παράνομη κατοχή-διάθεση αλκοολούχων ποτών

85 για λοιπά αδικήματα

Τέλος κατασχέθηκαν:

2.329 απομιμητικά προϊόντα διαφόρων εταιρειών,

3.400 φιάλες περιέχουσες 5.499 λίτρα άγνωστο αλκοολούχο υγρό

793 μεταλλικές φιάλες αερίου γέλιου

12.825 κενά μπαλόνια

134 μεταλλικές προωθητικές συσκευές (εξαερωτές)

Τα κατασχεθέντα είδη απεστάλησαν, στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω εξέταση και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι αστυνομικές δράσεις συνεχίζονται σε όλη την Κρήτη με στόχο την πρόληψη της παραβατικότητας, την αποτελεσματική αστυνόμευση και την ασφαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών.

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