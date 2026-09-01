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ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Ηράκλειο: Σέρνουν τις σακκούλες απορριμμάτων με λάδια και φαγητά και ιδού το αποτέλεσμα (εικόνα)

οδός παπααλεξάνδρου
clock 10:17 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ασχημη η εικόνα στην οδό Παπα Αλεξάνδρου στο κέντρο του Ηρακλείου όπου σύμφωνα με αναγνώστη του ekriti οι επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής προκειμένου να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους στους κάδους, σέρνουν τις σακκούλες πάνω στο πεζοδρόμιο και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε.

Γραφείο ο αναγνώστης:

"Στην πλατεία Μουσείου, η οδός Παπα Αλεξάνδρου συνδέεται από την Ιδομενέως και το βράδυ μεταφέρουν σέρνοντας σακούλες σκουπιδιών από εστιατόρια και έχουν βρωμίσει το πεζοδρόμιο, έχουν γλιστρήσει πολλοί πέφτοντας διότι είναι από λάδια ή φαγητά!

Οι εστιάτορες δυστυχώς δεν έχουν αγοράσει ένα καρότσι για τη μεταφορά των σκουπιδιών!"

παπα αλεξάνδρου βρωμιά εστιάτορες

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