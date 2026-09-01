Ηράκλειο: Εντυπωσιακή πρεμιέρα για το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών (εικόνες - βίντεο)

Με ένα εντυπωσιακό drone show στον αυγουστιάτικο ουρανό της πόλης, και την συγκινητική συναυλία με τη Δήμητρα Γαλάνη την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την ιστορική ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου στο κατάμεστο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας 31/8 το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συνοδευόμενος από την σύζυγο του Άση Λυγερού, μαζί με στελέχη της Δημοτικής Αρχής, Δημοτικούς Συμβούλους, εκπροσώπους φορέων και πλήθος κόσμου παρακολούθησαν στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» την μεγάλη συναυλία με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου η οποία ήταν αφιερωμένη στον αείμνηστο καλλιτέχνη Μανόλη Λυδάκη.

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Λίγο νωρίτερα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, παρακολούθησαν μαζί με το κοινό στο αλσύλλιο του προμαχώνα Ιησού, το drone show που συνεπήρε μικρούς και μεγάλους οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στα φιλόξενα Τείχη.

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Ο Δήμαρχος Ηρακλείου μιλώντας για το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αξία της γνωριμίας κατοίκων και επισκεπτών με το μνημειακό σύνολο των Ενετικών Τειχών στα οποία θα φιλοξενηθούν οι δεκάδες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ:

«Το Φεστιβάλ των Τειχών ξεκίνησε και μας ταξιδεύει στην πόλη μας. Αυτές οι επόμενες 10 μέρες θα είναι μέρες γεμάτες με ήχους, με χρώματα, με κινήσεις, με λόγο στα Τείχη, που είναι κάτι μοναδικό που το έχει το Ηράκλειο. Οι Ηρακλειώτες αλλά και οι επισκέπτες μας, έρχονται και το γνωρίζουν όλο και περισσότερο, το αγαπούν και ανασαίνουν σε αυτό το καταπληκτικό μνημειακό σύνολο που είναι τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου. Έναρξη λοιπόν του Φεστιβάλ των Τειχών, εδώ στον προμαχώνα του Ιησού, στο κηποθέατρο με Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου και όλες τις επόμενες μέρες και νύχτες κυρίως. Κυρίως νύχτες, με περισσότερες από 35 εκδηλώσεις. Κανείς δεν θα μπορούσε να τις παρακολουθήσει όλες, ορισμένες γίνονται και ταυτόχρονα, αλλά όλοι έχουν μια μεγάλη επιλογή και πραγματικά ο χρόνος των απογευμάτων και ο βραδινός χρόνος θα μπορούσε να γεμίσει με μεγάλη ευχαρίστηση και να μας εξοικειώσει ακόμα περισσότερο με τους θησαυρούς αυτής της πανέμορφης πόλης που είναι το Ηράκλειο στη Κρήτη».

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Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη μίλησε για το πλούσιο πρόγραμμα του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών: «Ξεκινάει, απόψε το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών. Ένα Φεστιβάλ που στόχο έχει να ανεβάσει τον κόσμο στα Τείχη, ο κόσμος να τα γνωρίσει και αν τα γνωρίσει, είναι σίγουρο ότι θα τα αγαπήσει και νομίζω ότι μέσα και από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, θα έχει αυτή την ευκαιρία. Έχουμε 35 και πλέον εκδηλώσεις, χορό, θέατρο, κινηματογράφο, συναυλίες, ξεναγήσεις, αστροπαρατήρηση, έχουμε εκθέσεις, εκδηλώσεις και νεανικό κοινό στην πύλη Βιτούρι με σύγχρονα ακούσματα. Νομίζω ότι καλύπτει όλα τα γούστα. Σας περιμένουμε όλους στο 3ο Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου, που ξεκινάει με την συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου και συνεχίζεται με πολύ σημαντικές παρουσίες, πολύ σημαντικούς και σπουδαίους δημιουργούς».

Υπενθυμίζεται ότι το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών είναι και το πρώτο που διοργανώνεται στο πλαίσιο και έπειτα από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της ενετικής οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου, μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού.





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