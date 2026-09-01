Τροχαίο στα Χανιά: Η στιγμή που το ΙΧ μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με ταξί (βίντεο)

Βίντεο από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Χανιά, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ταξί στην οδό Κισσάμου, στο ύψος της Παρηγοριάς, στην παλιά εθνική οδό Χανίων, είδε το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 02:15 τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8), με την κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο ταξί να καταγράφει ολόκληρη τη στιγμή της σύγκρουσης.

Στο οπτικό υλικό, που δημοσιεύθηκε σε λογαριασμό χρήστη του Facebook, διακρίνεται το ΙΧ να κινείται προς το σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να βγαίνει από την πορεία του.

Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή μετωπική σύγκρουση με το ταξί που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκε ο οδηγός του ταξί, ενώ το επαγγελματικό όχημα υπέστη εκτεταμένες και σοβαρές υλικές ζημιές.

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