Ανδρουλάκης: Η ΝΔ είναι πάντα με τα ολιγοπώλια – Θα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη

Αιχμή της αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχει γίνει η υπόθεση των κόκκινων δανείων και του ιδιωτικού χρέους, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για υιοθέτηση «ακραίων» θέσεων που συμπορεύονται με το κίνημα «Δεν Πληρώνω».

Σε συνέντευξή του στο OPEN o Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε τη θέση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ιδιωτικό χρέος και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φροντίζει μόνο για τα συμφέροντα των ολιγοπωλίων.

Αναφέρθηκε ακόμα στις επερχόμενες εκλογές ζητώντας από τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ καθώς τόσο «ο Μητσοτάκης όσο και ο Τσίπρας έχουν κριθεί», ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για απαξίωση του Συντάγματος και του Κοινοβουλίου, με αφορμή τις εκλογές για την αντιπροεδρία της Βουλής και την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα.

«Το θέμα δικαιώματος προαίρεσης (σ.σ. το οποίο θα επέτρεπε στους συνεργάσιμους δανειολήπτες να αγοράσουν οι ίδιοι το δάνειό τους με ευνοϊκότερους όρους), το είχα θέσει ως ευρωβουλευτής προ δεκαετίας, και αν θυμάμαι καλά τα στελέχη της ΝΔ έλεγαν ότι ήταν υπέρ. Επειδή ήταν αντιπολίτευση έλεγαν ότι έπρεπε να υπάρχει το δικαίωμα αυτό, και έβλεπαν τον κίνδυνο μεταπώλησης των δανείων στα funds από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση ήταν με τους δανειολήπτες

Σχετικά με ποιους θα αφορούσε μία τέτοια ρύθμιση, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:

«Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πληρώσει ένα κομμάτι του δανείου τους, έχουν εγγυήσεις και μπορούν να καταθέσουν ένα ποσό μεγαλύτερο από αυτό που το έχει πάρει το fund. Η ρύθμιση αυτή θα αφορούσε σε δάνεια που είναι πολλών ετών.

Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση ήταν με τους δανειολήπτες. Ως κυβέρνηση φέραμε τον νόμο Κατσέλη. ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ψήφισαν.

Λέμε κανόνες διαφάνειας στα funds. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Έλεγε “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη” και ξεπουλήθηκαν τα σπίτια στα funds. Η ΝΔ εξοντώνει τον νόμο για την πρώτη κατοικία

Η ΝΔ για λόγους ιδεοληπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων είναι πάντα με τα ολιγοπώλια».

Μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε ακόμα για την ανάγκη μόνιμου ελέγχου των ολιγοπωλίων, αλλά και για έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών πέρα από την ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη.

«Θα κάνουμε ελέγχους σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας τροφίμων και θα κάνουμε έναν μηχανισμό που θα βλέπει τις τιμές στα υπόλοιπα κράτη και θα βάλει όριο στο κέρδος».

«Εάν δεν σεβαστούν τον καταναλωτή, τα παραπάνω που βγάζουν θα τα παίρνει με φορολογία το κράτος. Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός στην ΕΕ και χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα για την ενέργεια».

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλακης αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτέμβρη – τη μέρα ίδρυσης – στην Κρήτη.

«Η 3η του Σεπτέμβρη είναι μία ιστορική ημερομηνία για το ΠΑΣΟΚ και την περίοδο της Μεταπολίτευσης».

«Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που οι πολίτες να θυμούνται την ημερομηνία γέννησής του.

Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στην Κρήτη γιατί το νησί τίμησε την παράταξή μας ξανά. Τιμούμε αυτή την περιφέρεια κάνοντας φέτος εκεί τα γενέθλιά μας».

«Ξεκίνημα, κίνημα νίκης»

«Πάμε σε βουλευτικές εκλογές και το μήνυμα είναι “Ξεκίνημα, κίνημα νίκης”. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Το πρόγραμμά μας που θα παρουσιάσουμε στη ΔΕΘ είναι ένα «κοινωνικό συμβόλαιο». Είναι ένα πρόγραμμα προοδευτικό, ριζοσπαστικό, έχουμε ένα ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό και το κυριότερο δεν έχουμε εξαρτήσεις από ολιγάρχες. Ως κυβέρνηση θα βάλουμε κανόνες που θα τις εφαρμόζουν όλοι, όχι μόνο οι αδύναμοι».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον κόσμο «να θυμηθεί ως πρωθυπουργούς τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», που όπως είπε έχουν και οι δύο κριθεί.

«Σας έχω βλάψει; Ήμουν φορέας διαφθοράς, ατιμωρησίας; Είπα θα σκίσω τα μνημόνια; Είπα θα φέρω καλύτερη δημοκρατία, όπως ο Μητσοτάκης, και έστησα κράτος υποκλοπών, έχουμε κάνει φέουδο τη Βουλή; Παιχνίδια με τη δικαιοσύνη;», είπε και κάλεσε τους πολίτες να δώσουν μία ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι με τον ελληνικό λαό με τις ιδέες και τους ανθρώπους του. Λαϊκιστής είναι αυτός που λέει άλλα και κάνει άλλα για να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό και η ΝΔ το έχει κάνει πολλές φορές», πρόσθεσε και ανέφερε παλιότερες δεσμεύσεις της ΝΔ που δεν υλοποιήθηκαν όπως η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, η κατάργηση του άρθρου 86 κ.α.

Ο Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε και για το θέμα της Έλενας Ακρίτα στο προεδρείο της Βουλής, και τις κατηγορίες που εκτοξεύει η ΝΔ στην αξιωματική αντιπολίτευση.

«Ο Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο, δεν έχει πια κανένα μέτρο», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και διάβασε απόσπασμα από κείμενο του Γιώργου Γεραπετρίτη που ως συνταγματολόγους εξηγούσε ότι οι θέσεις στο προεδρείο της Βουλής, πρέπει να γίνονται με σεβασμό στη μειοψηφία.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι κατά αυτής της ερμηνείας. Ποιος καταπατά το Σύνταγμα; Όταν η ΝΔ ψήφισε την Κωνσταντοπούλου το 2015 συμφωνούσε με αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ; Όταν ψήφισαν τον κ. Βιλιάρδο από την Ελληνική Λύση, σημαίνει ότι άνοιξαν παράρτημα για επιστολές του Ιησού στην Πειραιώς;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε ότι το θέμα δεν είναι κομματικό, ούτε αφορά το πρόσωπο της κ. Ακρίτα.

Ο λόγος που η ΝΔ προχωρά σε αυτή την αλλαγή στάσης μετά από τόσα χρόνια είναι ότι έτσι θα μπορέσει να αλλοιώσει τους συσχετισμούς στη διάσκεψη των προέδρων.

«Εάν δεν εκλεγεί η κ. Ακρίτα η θέση χάνεται και αυτό σημαίνει αλλοίωση συσχετισμών στη διάσκεψη των προέδρων. Η ΝΔ θα έχει δύο ψήφους παραπάνω και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει παιχνίδια με τις επιλογές στις ανεξάρτητες αρχές. Αυτό είναι σεβασμός στη Βουλή και το Σύνταγμα;».

«Ασπίδα του Αχιλλέα»

Σε σχέση με τη συμφωνία «Ασπίδα του Αχιλλέα», τη συνεργασία με το Ισραήλ και τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:

«Εμείς φτιάξαμε τη στρατηγική σχέση με τον αραβικό κόσμο εμείς κάναμε τη συνεργασία με το Ισραήλ. Ό,τι ενισχύει την άμυνα της χώρας το στηρίζουμε. Άλλο το Ισραήλ για εμάς, με το οποίο έχουμε στρατηγική σχέση, και άλλο να ξεπλένουμε τον Νετανιάχου, που είναι εγκληματίας και πρέπει να οδηγηθεί στο δικαστήριο».

Στο θέμα της στάσης της Τουρκίας, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι η Άγκυρα έχει παραμείνει στις θέσεις της εδώ και χρόνια και το ζήτημα είναι πως έχει αντιδράσει η κυβέρνηση που μιλάει από το 2019 για «ήρεμα νερά».

«Το βασικό αφήγημα του Μητσοτάκη είναι ότι από το 2019 έχουμε ήρεμα νερά. Εμείς λέμε απέναντι στην Τουρκία, δύο είναι οι κρίσιμοι παράγοντες: αποτρεπτική δύναμη και ευρωπαϊκή κοινή στρατηγική.

Δεν μπορεί η Τουρκία να είναι παράγοντας αστάθειας και κάποιοι να κάνουν ότι δεν το βλέπουν. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει στάση σε τίποτα.

Πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική καθώς ο ρόλος του ΝΑΤΟ δεν είναι αυτός που ήταν».

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