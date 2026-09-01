Bανδή: Τραγούδησε δίπλα στον Μανώλη Κονταρό

Σε βραδινή της έξοδο, η Δέσποινα Βανδή πήρε το μικρόφωνο για να ερμηνεύσει το «Ανεστάκι», ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί με τη μοναδική φωνή της Χάρις Αλεξίου.
Στο πλευρό της βρισκόταν ο Μανώλης Κονταρός, με τον οποίο η Δέσποινα Βανδή έχει αναπτύξει μια στενή φιλία και έχει μοιραστεί κατά καιρούς μουσικές στιγμές
Το βίντεο έγινε viral στο tik - tok:
@martsellakis_valentino 🤫🤫🤫🤫 Γιατί μπορεί !!!!!!!!!! Κάθε φορά η χαρά μας είναι και μεγαλύτερη …… #fyp #viral ♬ πρωτότυπος ήχος - Valentinos Martsellakis
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