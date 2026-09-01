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GOSSIP - LIFESTYLE

Bανδή: Τραγούδησε δίπλα στον Μανώλη Κονταρό

Βανδή
clock 11:00 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε βραδινή της έξοδο,  η Δέσποινα Βανδή πήρε το μικρόφωνο για να ερμηνεύσει το «Ανεστάκι», ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί με τη μοναδική φωνή της Χάρις Αλεξίου.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο Μανώλης Κονταρός, με τον οποίο η Δέσποινα Βανδή έχει αναπτύξει μια στενή φιλία και έχει μοιραστεί κατά καιρούς μουσικές στιγμές

Το βίντεο έγινε viral στο tik - tok: 

@martsellakis_valentino 🤫🤫🤫🤫 Γιατί μπορεί !!!!!!!!!! Κάθε φορά η χαρά μας είναι και μεγαλύτερη …… #fyp #viral ♬ πρωτότυπος ήχος - Valentinos Martsellakis

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Δέσποινα Βανδή μανωλης κονταρος
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