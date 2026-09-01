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ΚΡΗΤΗ

Βασιλειές: «Χάνεται άδικα νερό» – Καταγγελία από αναγνώστη

σωδ
clock 09:21 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα βίντεο από μικρή δεξαμενή στην περιοχή των Βασιλειών Ηρακλείου έστειλε σήμερα το πρωί αναγνώστης, καταγράφοντας μεγάλη ποσότητα νερού να τρέχει από αγωγό και να χάνεται.

Δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής τι έχει προκαλέσει τη διαρροή ή αν πρόκειται για ελεγχόμενη διαδικασία, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο αναγνώστης, το νερό φαίνεται να χάνεται χωρίς λόγο, σε μια περίοδο που το ζήτημα της επάρκειας και της διαχείρισης του νερού παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο για την Κρήτη.

Για την αποκατάσταση του προβλήματος έχει ήδη ενημερωθεί η ΔΕΥΑΗ.

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