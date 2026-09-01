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Οχήματα: Ψηφιακό μπλόκο για το ΚΤΕΟ – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

ΚΤΕΟ
clock 09:10 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέες εκτεταμένες διασταυρώσεις και ελέγχους για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, ξεκινά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  αντλώντας στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Παράβαση διαπιστώνεται όταν στα πληροφοριακά συστήματα δεν υπάρχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά τον περιοδικό έλεγχο του οχήματος ή την αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου του εξωτερικού.

Για όσους εντοπιστούν από τη διασταύρωση χωρίς εμπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο, το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται στα 400 ευρώ.

Σημειώνεται πως από τους ελέγχους εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία, λόγω ηλικίας, δεν έχουν ακόμη υποχρέωση να περάσουν από περιοδικό ΚΤΕΟ

Θυμίζουμε ότι από τις αρχές του 2026 έχουν ήδη αποσταλεί περίπου 300.000 ειδοποιήσεις με πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Εως τώρα, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία εννέα στις δέκα ενστάσεις απορρίπτονται, καθώς οι ισχυρισμοί των ιδιοκτητών δεν επιβεβαιώνονται από τα δεδομένα των ηλεκτρονικών συστημάτων. 

Πηγή: sofokleousin.gr

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