ΗΠΑ: 12 χρόνια φυλάκιση σε πρώην εκπαιδευτικό για τον βιασμό 15χρονου μαθητή

Σε 12 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε στο Νιου Τζέρσεϊ η 45χρονη πρώην εκπαιδευτικός Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ για τον βιασμό ενός 15χρονου μαθητή, για τον οποίο είχε αναπτύξει εμμονή. Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου.

Λίγο νωρίτερα, ο ανήλικος είχε περιγράψει ενώπιον του δικαστηρίου την πολύμηνη σχέση του με την εκπαιδευτικό ως «σαν εφιάλτη», τονίζοντας ότι δεν θα ήθελε κανείς άλλος να βιώσει την ίδια εμπειρία.

🚨PREDATOR SENTENCED🚨







A special ed teacher was just sentenced to 12-years in prison for raping a 15-year-old student in New Jersey.







Allison Havemann-Niedrach pleaded guilty to raping the boy over a six month period.







The teen gave a very emotional statement during her… pic.twitter.com/laEqesk4M4 — Breanna Morello (@BreannaMorello) August 31, 2026

«Για δύο ή τρία χρόνια πίστευα ότι έφταιγα εγώ», είπε στο δικαστήριο. «Τη συγχωρώ για ό,τι έκανε», πρόσθεσε, με την πρώην εκπαιδευτικό να ξεσπά εκ νέου σε κλάματα.

Κατά την τελική τοποθέτησή της στη δίκη, η Χάβεμαν-Νίντραχ δήλωσε: «Ζητώ βαθιά συγγνώμη για τις πράξεις μου. Με συγκινεί η συγχώρεσή του».

Η 45χρονη είχε παραδεχθεί τον Ιανουάριο την ενοχή της για τη σεξουαλική κακοποίηση του αγοριού, η οποία διήρκεσε έξι μήνες μέσα στο 2024.

Πώς άρχισε η έρευνα



Οι αρχές ξεκίνησαν την έρευνα για την υπόθεση όταν ο υποδιευθυντής του σχολείου εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι στον μαθητή. Άλλος εκπαιδευτικός φέρεται να την είχε δει να τρίβει τον λαιμό και την πλάτη του 15χρονου, να αγγίζει το πόδι του και να φλερτάρει μαζί του.

Παράλληλα, η μητέρα του αγοριού ανέφερε στους ερευνητές ότι άρχισε να ανησυχεί για τον γιο της όταν η αδελφή του τον είδε να κάθεται μέσα στο αυτοκίνητο της εκπαιδευτικού. Η ίδια είχε επίσης παρατηρήσει ότι ο ανήλικος χρησιμοποιούσε το κινητό του τηλέφωνο μέχρι αργά τη νύχτα.

Η Χάβεμαν-Νίντραχ παραδέχθηκε ότι είχε στείλει συνολικά 25.000 μηνύματα στον έφηβο.

Το αγόρι, το οποίο φέρεται να καυχιόταν στους φίλους του ότι είχε σχέση με την εκπαιδευτικό του, αποκάλυψε τελικά στους αστυνομικούς ότι είχε σεξουαλικές επαφές με την κατηγορούμενη, όταν η μητέρα του τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα.

«Εσύ είσαι το τραύμα του»



Πριν ανακοινώσει την ποινή, η δικαστής Τζιλ Τζ. Ο’Μάλεϊ απευθύνθηκε στην 45χρονη λέγοντας: «Εσύ είσαι το τραύμα του. Του κατέστρεψες τη ζωή».

Όπως ανέφερε η δικαστής, η κακοποίηση είχε οδηγήσει το αγόρι ακόμη και σε σκέψεις αυτοκτονίας, προτού αποκαλύψει στη μητέρα του όσα είχαν συμβεί.

Η Χάβεμαν-Νίντραχ θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον το 85% της ποινής της, βάσει της συμφωνίας που συνήψε προκειμένου να ομολογήσει την ενοχή της. Παράλληλα, υποχρεούται να εγγραφεί στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων, ενώ οι άδειες διδασκαλίας της έχουν ανακληθεί.

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