Ηράκλειο: Αγνοείται άνδρας που έκανε ιστιοσανίδα στην Αμμουδάρα

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 65-70 ετών αγνοείται από τη θαλάσσια περιοχή του Αλμυρού ποταμού, στην Αμμουδάρα Γαζίου, σημαίνοντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν στην περιοχή προκειμένου να κάνει windsurfing. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, χάθηκαν τα ίχνη του.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε η σανίδα του στη θαλάσσια περιοχή, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει εντοπιστεί μέχρι αυτή την ώρα.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη.
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