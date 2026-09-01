Ηράκλειο: Αγνοείται άνδρας που έκανε ιστιοσανίδα στην Αμμουδάρα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 65-70 ετών αγνοείται από τη θαλάσσια περιοχή του Αλμυρού ποταμού, στην Αμμουδάρα Γαζίου, σημαίνοντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν στην περιοχή προκειμένου να κάνει windsurfing. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, χάθηκαν τα ίχνη του.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε η σανίδα του στη θαλάσσια περιοχή, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει εντοπιστεί μέχρι αυτή την ώρα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε στην θάλασσα - Συναγερμός στις Αρχές

Μεταναστευτικό: Από το Τομπρούκ της Λιβύης... στα νότια της Κρήτης