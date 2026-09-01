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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Αγνοείται άνδρας που έκανε ιστιοσανίδα στην Αμμουδάρα

Λιμενικό Σώμα
clock 14:52 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 65-70 ετών αγνοείται από τη θαλάσσια περιοχή του Αλμυρού ποταμού, στην Αμμουδάρα Γαζίου, σημαίνοντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν στην περιοχή προκειμένου να κάνει windsurfing. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, χάθηκαν τα ίχνη του.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε η σανίδα του στη θαλάσσια περιοχή, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει εντοπιστεί μέχρι αυτή την ώρα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη. 

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