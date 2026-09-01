Υποκλοπές: Ανώτερο στέλεχος της ΕΥΠ καταθέτει μήνυση εναντίον Ντίλιαν, Μπίτζιου, Λαβράνου και Χάμου

Nεα διάσταση προσλαμβάνει η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΥΠ το οποίο είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator, επαναφέροντας στο πεδίο την ανάγκη της διερεύνησης του αδικήματος της κατασκοπείας.

Σύμφωνα με νομικούς η κίνηση αυτή είναι ικανή να ανοίξει έναν αυτοτελή κύκλο ερευνών καθώς για πρώτη φορά εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, που αποδεδειγμένα είχε τεθεί υπό παρακολούθηση, ζητά από τη δικαιοσύνη να ερευνήσει το αδίκημα της κατασκοπείας, λόγω των ευαίσθητων θεμάτων που χειριζόταν.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΥΠ, συνοδεία του δικηγόρου του, Απόστολου Πόντα, κατέθεσε νέα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών, εναντίων των πρωτοδίκως καταδικασμένων Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου, για σειρά κακουργημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρήτου των συνομιλιών, την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εκ μέρους τους, ζητώντας παράλληλα την διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπείας κατά της Χώρας.

«Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του μηνυτή, κ. Πόντα, συνιστά «επαναπροσδιορισμό και μια νέα αφετηρία στην δικαστική πορεία της υπόθεσης, καθώς μεταβάλλεται και διευρύνεται ο πυρήνας της υπόθεσης από την στιγμή που στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπεία, η οποία συνιστά απειλή για την Εθνικής ασφάλειας».

Ο μηνυτής ισχυρίζεται πώς η δική του περίπτωση δεν μοιάζει με τις λοιπές των άλλων θυμάτων του Predator, εξαιτίας του γεγονότος πως η επιμόλυνση του κινητού του, με το λογισμικό Predator, καθώς εξαιτίας της ιδιότητας του και των υπηρεσιακών του καθηκόντων διαχειρίζεται απολύτως ευαίσθητες πληροφορίες, άκρως απόρρητες και διαβαθμισμένες, που η διαρροή τους σε τρίτους και μάλιστα ιδιώτες, απειλούν την Εθνική ασφάλεια και συνιστούν κατασκοπεία.

Επίσης, ζητά να ανοίξει ο κύκλος των ερευνών των δικαστικών αρχών, ώστε να αποκαλυφθεί όλο το δίκτυο των κατασκοπικών συνεργών και να ταυτοποιηθούν όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν ή συνέδραμαν σε αυτό, είτε ως ηθικοί αυτουργοί, είτε ως συναυτουργοί ή συνεργοί.

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