Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Ζέστη, ανεμιστήρες παντού και πολλά προβλήματα

Σοβαρό πλήγμα στην εικόνα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου προκαλούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες, με τη δυσφορία να μεταφέρεται πλέον από στόμα σε στόμα και να δημιουργεί μια αρνητική εικόνα για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Κρήτης.

Για το θέμα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη η πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, Ελένη Σαμαριτάκη, η οποία έκανε λόγο και για μειωμένη επισκεψιμότητα φέτος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Όπως ανέφερε, η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου στα 20 ευρώ, αλλά και η κατάργηση της έκπτωσης για τους συνταξιούχους, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, ιδιαίτερα από Έλληνες επισκέπτες. Στα 20 ευρώ είναι το εισιτήριο και για την Κνωσό, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος για μια οικογένεια ή έναν Έλληνα επισκέπτη να γίνεται ιδιαίτερα υψηλό.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την πρόεδρο των ξεναγών, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες, ο κλιματισμός στις εσωτερικές αίθουσες υπολειτουργεί, ενώ έχουν τοποθετηθεί ανεμιστήρες.

Στην επάνω αίθουσα, όπως είπε, η ζέστη είναι αφόρητη και η εικόνα που παρουσιάζεται είναι «αστεία». Η κ. Σαμαρτάκη έθεσε μάλιστα και ζήτημα προστασίας των ίδιων των εκθεμάτων, τονίζοντας ότι ένα μουσείο δεν είναι απλώς ένας χώρος αποθήκευσης, αλλά χώρος διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και οι συνθήκες θερμοκρασίας έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Στα προβλήματα προστίθεται και το ασανσέρ, το οποίο παραμένει εκτός λειτουργίας. Μόλις πριν από δύο ημέρες, όπως ανέφερε, επισκέπτες με αμαξίδιο θέλησαν να επισκεφθούν την επάνω αίθουσα, όμως δεν μπόρεσαν να ανέβουν και τελικά έφυγαν απογοητευμένοι.

Η δικαιολογία που, σύμφωνα με την ίδια, δόθηκε ήταν ότι, επειδή ήταν Αύγουστος, δεν μπορούσε να βρεθεί τεχνικός...

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