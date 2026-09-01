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ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στον Μουζουρά Χανίων: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

πυροσβεστική
clock 12:40 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 5 πυροσβεστικών οχημάτων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την αντιμετώπιση του μετώπου και τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

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