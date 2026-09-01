Φωτιά στον Μουζουρά Χανίων: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 5 πυροσβεστικών οχημάτων.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την αντιμετώπιση του μετώπου και τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

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