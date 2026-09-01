Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου: Υποβολή Αιτήσεων για την κάλυψη κενών θέσεων

Βάσει της Υ.Α. 22237/Δ6/26.2.2026/ΥΠΑΙΘΑ (ΦΕΚ τ. B΄ 990/2026), της 112887/Δ6/31.8.2026 απόφασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των σχετικών οδηγιών του, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου προβαίνει στη διαδικασία κάλυψης κατ’ ελάχιστον οκτώ (8) κενών θέσεων στην Α΄ Τάξη και τριών (3) κενών θέσεων στην Β΄ Τάξη του σχολείου -καθώς και κενούμενων έως τις 20/01/2027 θέσεων- για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση έως την Πέμπτη 9/9/2026, ώρα 12:30, αυτοπροσώπως στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου (Γιάννη Κορνάρου 17, Εσταυρωμένος) 08:30-12:30, καθημερινά, ή με αποστολή μηνύματος e-mail προς το [email protected], από τη διεύθυνση του/της γονέα ή κηδεμόνα, με συνημμένη σάρωση ή ψηφιακή φωτογραφία της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης, καλώντας επιπλέον τηλεφωνικά (2810261985) για την επιβεβαίωση της ορθής ηλεκτρονικής παραλαβής.



Σε κάθε μία από τις δύο τάξεις, εφόσον την Πέμπτη 10/9/2026, ώρα 08:00 το πρωί, το πλήθος των υποψηφίων δεν ξεπερνά τις αντίστοιχα διαπιστωμένες κενές θέσεις, εισάγονται άμεσα όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι. Διαφορετικά, υπό την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του σχολείου, θα διεξαχθεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων στο σχολείο την ημέρα αυτή, Πέμπτη 10/9/2026, και ώρα 09:00 (οι υποψήφιοι καλούνται να είναι παρόντες στις 08:00 το πρωί). Από τη δοκιμασία θα προκύψουν ανά τάξη οι Πίνακες Εισακτέων και Επιλαχόντων, οι δεύτεροι με ισχύ και για κενούμενες έως και τις 20/01/2027 θέσεις.

Η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων έχει και για τις δύο τάξεις ενιαία τρίωρη διάρκεια και αφορά την ύλη (γενικής παιδείας) των προηγούμενων τάξεων. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη δοκιμασία αυτή. Η δοκιμασία περιλαμβάνει σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: είκοσι (20) στη Νεοελληνική Γλώσσα και είκοσι (20) στα Μαθηματικά, χωρισμένες ανά δέκα (10), και για τα δύο αντικείμενα, σε ομάδα Α’ και Β΄. Στις ερωτήσεις της ομάδας Α’ επιλέγεται μία (1) από τις τέσσερις (4) πιθανές απαντήσεις, και κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Στις ερωτήσεις της ομάδας Β’ επιλέγεται μία (1) από τις πέντε (5) πιθανές απαντήσεις και κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με τρεις (3) μονάδες. Οι αξιολογικές μονάδες είναι 100 συνολικά, 50 για κάθε γνωστικό πεδίο. Ενδεικτικά και παρελθόντα θέματα διατίθενται από τη ΔΕΠΠΣ:



https://depps.minedu.gov.gr/μαθητές/θέματα/



Δείτε τις οδηγίες (https://bit.ly/plh2627) της ημέρας της δοκιμασίας για τους υποψήφιους.



Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έντυπο αίτησης για τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, αφού το τυπώσετε, συμπληρώστε το προσεκτικά με ευανάγνωστα στοιχεία, υπογράψτε το, και υποβάλετέ το, όπως ορίζεται παραπάνω.

Έντυπο αίτησης για ενυπόγραφη χειρόγραφη συμπλήρωση (https://bit.ly/ait2627)



Οδηγίες: https://bit.ly/plh2627

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