Ιεράπετρα: Έκθεση αναγνώρισης και μορφολογίας Κρητικών Λαγωνικών

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Ο Όμιλος Κρητικού Λαγωνικού διοργανώνει έκθεση αναγνώρισης και μορφολογίας Κρητικών Λαγωνικών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, στις 10 το πρωί, στο πάρκο Μίνως στην Ιεράπετρα Λασιθίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας και του Κυνηγετικού συλλόγου Ιεράπετρας.

Η είσοδος και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Προϋποθέσεις:

Για την αναγνώριση τα σκυλιά θα πρέπει να είναι από 6 μηνών και πάνω, με ηλεκτρονική σήμανση (microchip) καθώς και τον προβλεπόμενο ετήσιο εμβολιασμό και αποπαρασιτωση δηλωμένα απο τον κτηνίατρο στο gov.

Δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής.

Για την έκθεση μορφολογίας θα πρέπει το σκυλί να είναι αναγνωρισμένο ήδη σε προηγούμενη έκθεση και η συμμετοχή να αποσταλεί με email μέχρι 31/08 στο [email protected].

Για την έκθεση μορφολογίας επίσης απαιτείται ηλεκτρονική σήμανση (microchip) καθώς και ο προβλεπόμενος ετήσιος εμβολιασμός και αποπαρασιτωση δηλωμένα απο τον κτηνίατρο στο gov.

Όλα τα ζώα θα πρέπει να είναι υγιή αρτιμελή, καλοζωισμενα και να πληρούν όλους τους κανόνες ευζωίας.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δήμο Ιεράπετρας και τον δήμαρχο Μανώλη Φραγκουλη, το Κυνηγετικό σύλλογο Ιεράπετρας, το μέλος μας Χαράλαμπο Μπονια και τον κτηνίατρο κο Σπυριδακη Μιχάλη, για την υποστήριξη και την φιλοξενία της φετινής διοργάνωσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected], ή τηλεφωνικά στο 6946690987

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