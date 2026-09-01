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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε στην θάλασσα - Συναγερμός στις Αρχές

αυτοκίνητο θάλασσα
clock 11:51 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Νεάπολη Λασιθίου, μετά τον εντοπισμό ενός αυτοκινήτου στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Αντωνίου.

Στο σημείο έσπευσαν περισσότεροι από δέκα πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύτες της 3ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να ερευνηθεί το όχημα και να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κάποιος άνθρωπος μέσα ή εάν υπήρχε αγνοούμενος.

Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πότε και κάτω από ποιες συνθήκες το ΙΧ κατέληξε στη θάλασσα.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ εξετάζεται παράλληλα εάν έχει δηλωθεί κάποια εξαφάνιση που ενδεχομένως να συνδέεται με το περιστατικό.

(φωτογραφία αρχειόυ)

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