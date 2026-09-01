Αστυνομικοί Ηρακλείου: Δίνουν δυναμικό παρών στην διαμαρτυρία της ΔΕΘ

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Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αστυνομικοί, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείουνα ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην πανελλαδική διαμαρτυρία των ενστόλων στην ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο, με τους αστυνομικούς να θέτουν στο επίκεντρο μια σειρά από μισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα.

Η Ένωση Ηρακλείου καλεί τους συναδέλφους να δώσουν δυναμικό «παρών» στην κινητοποίηση, ενώ στην ανακοίνωσή της αναφέρει αναλυτικά τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του κλάδου.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου συμμετέχει δυναμικά στην Πανελλαδική Διαμαρτυρία των ενστόλων, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 18:00, στον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και την Π.Ο.ΑΣ.Υ., απαιτώντας από την Πολιτεία έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς των αστυνομικών και λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

- Εξασφάλιση ίδιου νομοθετικού πλαισίου συνταξιοδότησης και για τους προσληφθέντες μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.

- Επέκταση της μάχιμης πενταετίας.

- Αύξηση της αποζημίωσης πενθημέρου.

- Θεσμοθέτηση 13ου και 14ου μισθού.

- Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Δεν ζητάμε προνόμια.

Απαιτούμε θωράκιση, αξιοπρέπεια και έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς των ανθρώπων που υπηρετούν καθημερινά την ασφάλεια της κοινωνίας.

Η φωνή των αστυνομικών πρέπει να ακουστεί δυνατά.

Οι ένστολοι είναι παρόντες.

Οι διεκδικήσεις μας είναι ζωντανές.

Η υπομονή μας δεν είναι ανεξάντλητη.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 ώρα 18:00

Λευκός Πύργος Θεσσαλονίκη

Από το Ηράκλειο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, δίνουμε δυναμικό «παρών»!

ΜΕ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ – ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ!

Για τους ένστολους.

Για τις οικογένειές μας.

Για το λειτούργημά μας.

Για την Πατρίδα και το μέλλον που δικαιούμαστε.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Πικράκης Κώστας Ανθουλάκης

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