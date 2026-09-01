Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για αρπαγή και μαστροπεία

Ο Β.Σ., ο 43χρονος ο οποίος κρατείται από τις Αρχές για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, είναι γνώριμος των Αρχών και είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2020 για υπόθεση αρπαγής και μαστροπείας.

Παρόλα αυτά, όχι μόνο κυκλοφορούσε ελεύθερος, αλλά δεν του είχε αφαιρεθεί και η επιμέλεια των παιδιών, για τα οποία μάλιστα, σύμφωνα με τον Κώστα Γιαννόπουλο από το Χαμόγελο του Παιδιού, είχε εκδοθεί εισαγγελική εντολή.

«Εμείς προσπαθήσαμε να ταυτοποιήσουμε τις ηλικίες και τα ονόματα των γονέων και των παιδιών και καταλάβαμε πως πρόκειται για την ίδια οικογένεια. Είχαν φτάσει καταγγελίες σε εμάς το 2020 και το 2024 για την συγκεκριμένη οικογένεια, για το περιβάλλον που μεγάλωναν τα παιδιά, καθώς και πράγματα που δεν μπορούν να ειπωθούν δημόσια. Το θέμα είναι πως τα παιδιά φιλοξενήθηκαν σε νοσοκομείο για να προστατευτούν και ο άνδρας πήγε και τα πήρε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενημερώνεται η Αστυνομία και ακολουθεί κινητοποίηση για να τα βρούμε. Αλλά το συγκεκριμένο γεγονός δεν έφτασε σε εμάς».

Συνεχίζοντας ο κ. Γιαννόπουλος είπε ότι «συνδυάζεται με το δημοσίευμα τότε (σ.σ.: Μάρτιος-Απρίλιος 2020), μαστροπός εξέδιδε Γερμανίδα στην Αχαρνών, αφού της πουλούσε έρωτα μέσω Facebook, οπότε συνδυάστηκε και βρέθηκε και η Γερμανίδα μέσα σε αυτό το κάδρο. Ταιριάζει το επίθετο, ταιριάζουν οι ηλικίες και τα πάντα...».

Γιαννάκος: «Με εισαγγελική εντολή τα παιδιά στο Παίδων, ήρθε και τα απήγαγε ο πατέρας»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, πριν από ένα χρόνο με εισαγγελική εντολή είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», λόγω κακοποίησης από το οικογενειακό/συγγενικό τους περιβάλλον. Ωστόσο, όπως είπε ο φερόμενος ως πατέρας τους, τα απήγαγε.

«Εμείς αμέσως ειδοποιήσαμε την Αστυνομία για να φέρει τα παιδιά πίσω, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ούτε μάθαμε αν είχαν συλληφθεί οι γονείς», είπε και πρόσθεσε πως υπάρχουν «κενά και τεράστιες ευθύνες».

«Εμείς ψάξαμε προνοιακή μονάδα αλλά δεν βρίσκαμε. Δηλώσαμε απευθείας την εξαφάνισή τους στην Αστυνομία», δήλωσε.

Η υπόθεση του 2020 - Ο μαστροπός V.G. και η τηλεφωνήτρια «Ν.»

Ο V.G. όπως ήταν το προσωνύμιό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 2020 είχε κατηγορηθεί για υπόθεση αρπαγής και εξώθησης σε πορνεία, μιας Γερμανίδας, με το όνομα Μ.Ν., η οποία είχε πέσει στα δίχτυα του έρωτά του, μέσω Facebook και πείστηκε να έρθει στην Ελλάδα. Όπως είπε η ίδια στην κατάθεσή της στις Αρχές, τότε ξεκίνησε ο εφιάλτης για την ίδια, καθώς ο V.G. ύστερα από το πρώτο ταξίδι της στην Ελλάδα, άλλαξε τελείως συμπεριφορά.

Όπως είπε η Γερμανίδα μία από τις ημέρες που ήταν μαζί του στην Ελλάδα της είπε ότι ζει με την πρώην γυναίκα του στο σπίτι του μαζί με τα τρία παιδιά τους.

Η ίδια φέρεται να πείστηκε όταν της εξήγησε ότι τους φιλοξενούσε για να τους συντηρεί οικονομικά. Πρόσθεσε δε στην κατάθεσή της ότι είχε γνωρίσει την πρώην γυναίκα του και ήταν κι αυτή Γερμανίδα, ηλικίας 30 ετών, με μακριά καστανά μαλλιά.

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Η Ν. έπαιρνε τα τρία παιδιά όταν έκανα ραντεβού κι έφευγαν από το σπίτι

Περιγράφοντας πώς έφτασε στο σημείο να εκδίδεται, ούσα φυλακισμένη ουσιαστικά στο σπίτι της οδού Σκιάθου στην Αθήνα, η Μ.Ν. είπε ότι όταν της είπε ότι την προόριζε για εκπόρνευση, εκείνη αρνήθηκε με αποτέλεσμα να την ξυλοκοπήσει και να της πάρει κινητό, διαβατήριο, κλειδώνοντάς την στο διαμέρισμα της οδού Σκιάθου.

Πρόσθεσε ότι είχε βάλει αγγελία στο ίντερνετ στην οποία είχε ανεβάσει φωτογραφίες της με τα εσώρουχα και με καυτά ρούχα.

Όταν δεν οι πελάτες καλούσαν στο τηλέφωνο που φαινόταν στην αγγελία, φέρεται να απαντούσε η Ν, η οποία αναγκαζόταν από τον Β. να το κάνει προκειμένου να παριστάνει εκείνη στο τηλέφωνο.

Η Μ.Ν. είπε ότι η συμπατριώτισσά της, έπαιρνε τα τρία παιδιά κι έφευγε από το σπίτι όποτε ερχόταν πελάτης.

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία της, σχετικά με την «τιμωρία» όταν δεν ενέδιδε στις απαιτήσεις του μαστροπού. Ο Β. φέρεται να είχε καθιερώσει ως «τιμωρία» να πηγαίνουν σπίτι δύο φίλοι του Αφρικανοί, να τη βιάζουν και να την χτυπούν.

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