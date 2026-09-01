Κρήτη: Συνεχίζονται οι περιοδείες στελεχών του ΠΑΣΟΚ - Τι είπε στο Ράδιο Κρήτη η τομεάρχης Διαφάνειας

Συνεχίζεται η προετοιμασία από το ΠΑΣΟΚ για την κεντρική επετειακή εκδήλωση του κινήματος με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή του που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 19:30 στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.

Κλιμάκια από κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου οργώνουν και τους τέσσερις νομούς του νησιού με στοχευμένες θεματικές συναντήσεις και περιοδείες των Παύλου Γερουλάνου, Άννας Διαμαντοπούλου, Ευαγγελίας Λιακούλη και άλλων. Οι εξορμήσεις περιλαμβάνουν επαφές με παραγωγικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς, εργαζομένους, συνδικάτα, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, της υγείας, της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης. Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι κατά τόπους περιοδείες με το πολιτικό ενδιαφέρον να μεταφέρεται εξολοκλήρου στο Ηράκλειο. Το βράδυ της Πέμπτης θα λάβει χώρα η μεγάλη επετειακή πολιτική συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία θα δώσει και το σύνθημα για την προγραμματική αντεπίθεση του κόμματος ενόψει ΔΕΘ. Αύριο βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται με στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Ψυχρό στο Λασίθι.

Η Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ , Ευαγγελία που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη συμμετέχει ως επικεφαλής κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στις περιοδείες του κόμματος στο Ηράκλειο. Η κ. Λιακούλη εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση τονίζοντας υπηρετεί τα καρτέλ και διατηρεί την ακρίβεια και ότι με το Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ θα «πάμε για τους απλούς ανθρώπους του μόχθου με κοστολογημένο πρόγραμμα και ανακοίνωση μέτρων ενώ θα ξετυλίξει το όραμά του για τη χώρα και την Κρήτη». «Κύριος αντίπαλός μας στις εκλογές είναι η ΝΔ» κατέληξε η τομεάρχης. Για τα προβλήματα στο κτηματολόγιο είπε ότι είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες και έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις. Γι αυτό το λόγο η συνάντηση με το Δικηγορικό σύλλογο Ηρακλείου τους συμβολαιογράφους και άλλους φορείς μετά από εκτενή συζήτηση θα οδηγήσει σε νέα παρέμβαση στη βουλή. Η Ευαγγελία Λιακούλη, ανέδειξε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της εκδήλωσης για την 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο επισημαίνοντας ότι το όραμα της ιδρυτικής Διακήρυξης του 1974 παραμένει ζωντανό και επίκαιρο.

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