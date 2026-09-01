Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας για ενδοοικογενειακή βία

Αθώο έκρινε το Αυτόφωρο δικαστήριο τον σύζυγο της δημοσιογράφου-παρουσιάστριας, η οποία τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία.

«Έχω μετανιώσει», είπε ο κατηγορούμενος στην απολογία του. «Θα κοιτάξουμε να μην ξανασυμβεί, θα το δουλέψουμε με κάποιον ειδικό», πρόσθεσε.

Παρούσα στο δικαστήριο ήταν η δημοσιογράος, η οποία αναφέρθηκε στο περιστατικό, λέγοντας ότι το πρωί της 24ης Αυγούστου υπήρξε ένταση μεταξύ τους, ακολούθησε ένα φραστικό επεισόδιο και στη συνέχεια «ένιωσα ένα τράβηγμα στα μαλλιά, χωρίς να υποστώ σωματική βλάβη. Κάλεσα την αστυνομία».

Όπως κατέθεσε η δημοσιογράφος, μετά πήγε το μωρό τους στον παιδίατρο.

«Με κάλεσε ο σύζυγός μου και μου ζήτησε συγγνώμη. Πάνω από όλα είμαστε γονείς, το θέμα πρέπει να λυθεί με ηρεμία», ανέφερε η δημοσιογράφος και είπε στο δικαστήριο πως μαζί με τον σύζυγό της θα απευθυνθούν σε ειδικό σύμβουλο.

Σε βάρος του κατηγορουμένου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, η οποία τελέστηκε ενώπιον ανηλίκου. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα, απάλλαξε τον κατηγορούμενο από την κατηγορία, ενώ ήρε και τον περιοριστικό όρο να διαμένει σε άλλη οικία.

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