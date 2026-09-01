Σουπερμάρκετ: Πού βρίσκονται οι μεγαλύτερες μειώσεις έως 44% σε τρόφιμα

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτήσε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους φορείς της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η προσπάθεια για την ανακούφιση από το υψηλό κόστος ζωής συνεχίζεται σταθερά, με την ηγεσία, διά στόματος του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, να τονίζει ότι απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση απέναντι στις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και διεθνείς προκλήσεις.

Οι μειώσεις στα επώνυμα προϊόντα και τις βασικές κατηγορίες

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από ένας στους πέντε κωδικούς στη λίστα των επώνυμων προϊόντων εμφανίζει διψήφια τελική μείωση.

Ειδικότερα, 191 κωδικοί καταγράφουν μείωση 10% και άνω, 76 κωδικοί ξεπερνούν το 15%, ενώ 40 κωδικοί εμφανίζουν μείωση 20% και άνω.

Σημαντικό είναι ότι 11 κωδικοί φτάνουν σε τελικές μειώσεις 30% και άνω, με τη μέγιστη μείωση σε επιλεγμένο κωδικό να αγγίζει το 44%.

Η μέση συνεισφορά των αλυσίδων διαμορφώνει τη μέση τελική μείωση γύρω στο 9%.

Στις επιμέρους κατηγορίες, η ισχυρότερη παρουσία εντοπίζεται στα γαλακτοκομικά και τα αυγά με 143 κωδικούς και μέση μείωση 8,7%, ενώ οι σάλτσες, οι μουστάρδες και οι μαγιονέζες καταγράφουν τη μεγαλύτερη μέση πτώση, η οποία φτάνει στο 17,2%. Αξιόλογες μειώσεις σημειώνονται επίσης στις σοκολάτες, με μέση μείωση 12,5%.

Οι μεγαλύτερες κατηγορίες σε πλήθος κωδικών είναι:

Προσωπική υγιεινή: 146 κωδικοί

κωδικοί Γαλακτοκομικά και αυγά: 143 κωδικοί

κωδικοί Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια: 100 κωδικοί

κωδικοί Καθαριστικά και απορρυπαντικά: 77 κωδικοί

κωδικοί Αλλαντικά: 72 κωδικοί

Σημαντική ανάσα για τα σχολικά είδη

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ιδιαίτερα αισθητή είναι η αποκλιμάκωση των τιμών στα σχολικά είδη, όπου πάνω από 9 στους 10 κωδικούς διαθέτουν διψήφια μείωση.

Συγκεκριμένα, 373 από τους συνολικά 403 ελεγχόμενους κωδικούς παρουσιάζουν μείωση από 10% και πάνω, με τη μέση μείωση στα σχολικά να διαμορφώνεται στο 12%.

Πάνω από 40 κωδικοί έχουν μείωση άνω του 20%, ενώ η υψηλότερη πτώση φτάνει περίπου στο 36%. Στις επιμέρους κατηγορίες, τα τετράδια, τα μπλοκ και το χαρτί εμφανίζουν τη σημαντικότερη μέση μείωση, η οποία αγγίζει το 17%, με σχεδόν έναν στους δύο κωδικούς να ξεπερνά το 20%.

Η εικόνα στα νωπά κρέατα και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Στον τομέα των νωπών κρεάτων, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις κωδικούς καταγράφουν διψήφια μείωση, με τη μεγαλύτερη πτώση να φτάνει στο 28%. Ο όγκος των μειώσεων επικεντρώνεται κυρίως στο κοτόπουλο και τα πουλερικά, αλλά και σε βασικά είδη όπως το μοσχάρι και το χοιρινό.

Παράλληλα, στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 8%, με 94 κωδικούς να καταγράφουν μείωση 10% και άνω και τη μέγιστη πτώση να αγγίζει το 33%.

Οι πιο σημαντικές μέσες μειώσεις εμφανίζονται στις καθημερινές κατηγορίες:

Γλυκά και snacks: περίπου 9,3%

Χαρτικά οικιακής χρήσης: περίπου 9,2%

Καθαριστικά και οικιακή φροντίδα: περίπου 9%

Σάλτσες και συνοδευτικά: περίπου 8,7%

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