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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αλ Κελαϊφί συνεχάρη τον Μπούση για την ιστορική πρόκριση του ΟΦΗ

ΑΛ ΚΕΛΑΙΦΙ
clock 13:26 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ξεχωριστή αναγνώριση για τον ΟΦΗ από τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί, με τον πρόεδρο της European Football Clubs και ιδιοκτήτη της Παρί Σεν Ζερμέν να στέλνει προσωπική επιστολή στον Μιχάλη Μπούση, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για την ιστορική πρόκριση της κρητικής ομάδας στο Europa League.

Η ευρωπαϊκή επιτυχία του ΟΦΗ δεν πέρασε απαρατήρητη από τα υψηλότερα επίπεδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Αλ Κελαϊφί, ο οποίος βρίσκεται στην προεδρία της Ένωσης που εκπροσωπεί περισσότερους από 850 συλλόγους σε ολόκληρη την Ευρώπη, θέλησε να συγχαρεί προσωπικά τον πρόεδρο του ΟΦΗ για το επίτευγμα της ομάδας.

Στην επιστολή του προς τον Μιχάλη Μπούση, ο ισχυρός άνδρας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου υπογραμμίζει τη σημασία της πρόκρισης, χαρακτηρίζοντάς την αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης όλων των ανθρώπων του συλλόγου.

«Αγαπητέ πρόεδρε,

Εκ μέρους του European Football Clubs, που εκπροσωπεί περισσότερες από 850 ομάδες σε όλη την Ευρώπη, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου σε εσάς και όλους στον ΟΦΗ για την πρόκρισή σας στο Europa League.

Η πρόκρισή σας στο Europa League για πρώτη φορά αποτελεί ένα φανταστικό επίτευγμα και αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης όλων στο club, κάτι για το οποίο πρέπει να είστε όλοι υπερήφανοι».

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