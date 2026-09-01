Ο Κώστας Ασλάνης στο Ράδιο Κρήτη: Η επανεμφάνιση, οι αιχμές και το όραμα για το Ηράκλειο (ηχητικό)

Τη σιωπή του, μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, έσπασε δημόσια ο πρώην δήμαρχος Ηρακλείου Κώστας Ασλάνης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, καταθέτοντας μια σειρά από προτάσεις αλλά και πολιτικές αιχμές.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του έθεσε την επόμενη ημέρα της έκτασης του σημερινού αεροδρομίου Ηρακλείου, μαζί με την περιοχή των στρατώνων, όταν και εφόσον το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι τεθεί σε λειτουργία. Ο κ. Ασλάνης υποστήριξε ότι η έκταση, περίπου 3.000 στρεμμάτων, δεν θα πρέπει να χαθεί μέσα σε σχεδιασμούς αξιοποίησης, αλλά να αποτελέσει έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου για το Ηράκλειο. Πρότεινε τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου , με πράσινο, χώρους άθλησης και αναψυχής, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ως το «πρώτο θέμα» για την πόλη.

Όπως είπε, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίδραση από κόμματα και φορείς και κάλεσε την κοινωνία να κινητοποιηθεί, μιλώντας ακόμη και για την ανάγκη ενός κινήματος και μιας ευρύτερης λαϊκής συνεννόησης.

Ο πρώην δήμαρχος αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση του λιμανιού του Ηρακλείου από τον όμιλο Γκριμάλντι, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η αξιοποίηση των μεγάλων εκτάσεων της πόλης.Η επιστροφή του στη δημόσια συζήτηση, πάντως, δεν περιορίστηκε στα ζητήματα της πόλης.

«Οι συγκυρίες σε όλα τα ζητήματα δεν με αφήνουν σιωπηλό», είπε, προσθέτοντας ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ τις ιδέες και την ελπίδα του.Θυμήθηκε μάλιστα και μια χαρακτηριστική φράση που του είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ο ίδιος αποτελούσε σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ: «Σε έχω για πρώτο ρόλο στην Κρήτη, αλλά είσαι λίγο απείθαρχος».

Για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, λέγοντας ότι αποτέλεσε «κακή μίμηση του Ανδρέα Παπανδρέου», ότι διέψευσε τις ελπίδες και τον χαρακτήρισε «αποστάτη από τις ιδέες του», υποστηρίζοντας ότι «πούλησε τους πάντες».

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η σχέση του έχει τελειώσει μετά τη μετάλλαξη του κόμματος.

Ο Κώστας Ασλάνης μίλησε ακόμη για το Ηράκλειο, το οποίο χαρακτήρισε «έρωτα», λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν έκανε οικογένεια και «φταίει το Ηράκλειο». Ωστόσο, σήμερα, όπως είπε, η πόλη είναι «ανοχύρωτη».

Έθεσε επίσης στο τραπέζι το ζήτημα του μέσου σταθερής τροχιάς, υποστηρίζοντας ότι έχει ενημερώσει τον σημερινό δήμαρχο και πως το Ηράκλειο θα μπορούσε ήδη να διαθέτει ένα τέτοιο μέσο, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν μελέτες αλλά και χρήματα.

Η δημόσια επανεμφάνιση του πρώην δημάρχου, έπειτα από 24 χρόνια σιωπής, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο καθώς όπως ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα δώσει το «παρών» στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, την ερχόμενη Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Ελευθερίας.

Ακούστε ολόκλητη τη συνέντευξη του Κώστα Ασλάνη στο Ράδιο Κρήτη:

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