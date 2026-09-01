Εθνική Ελλάδας: Πώς προκρίνεται στο Μουντομπάσκετ 2027 – Το πρόγραμμα και τα σενάρια

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Η Εθνική ομάδα μπάσκετ λύγισε την Ισπανία σε ένα απίστευτο θρίλερ με 108-106 στην παράταση και πλέον βλέπει ξανά τον δρόμο προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Το 4-4 της δίνει ελπίδα, αλλά τα περιθώρια έχουν στενέψει. Τι χρειάζεται η «γαλανόλευκη» για να βρεθεί στο Κατάρ.

Η Ελλάδα δεν τα παράτησε και τώρα έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται.

Σε ένα παιχνίδι που είχε όλα όσα μπορεί να ζητήσει ένας φίλαθλος, η Εθνική επικράτησε της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση, μετά το 86-86 της κανονικής διάρκειας, και πήρε μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στην πορεία της προς το Μουντομπάσκετ του 2027.

Το αποτέλεσμα ανέβασε την Ελλάδα στο 4-4 και την κράτησε ζωντανή στη μάχη για μία από τις τρεις θέσεις του ομίλου που οδηγούν στην τελική φάση.

Πλέον, όμως, δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό.

Τέσσερα παιχνίδια, τέσσερις τελικοί



Η Εθνική έχει μπροστά της ακόμη τέσσερις αναμετρήσεις.

Δύο απέναντι στη Γεωργία, μία απέναντι στην Ισπανία εκτός έδρας και μία εντός έδρας απέναντι στην Ουκρανία.

Και το πρόγραμμα είναι τέτοιο που κάθε παιχνίδι μπορεί να αλλάξει δραματικά τα δεδομένα.

Το επόμενο ραντεβού είναι στις 26 Νοεμβρίου, όταν η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Γεωργία. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, θα ταξιδέψει στην Ισπανία για τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Μετά θα ακολουθήσει το εντός έδρας παιχνίδι με την Ουκρανία στις 26 Φεβρουαρίου, πριν από το μεγάλο φινάλε στην Τιφλίδα, απέναντι στη Γεωργία, την 1η Μαρτίου.



Το 4/4 είναι το «χρυσό» εισιτήριο



Υπάρχει ένας δρόμος που δεν αφήνει περιθώρια για υπολογισμούς.

Τέσσερις νίκες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.

Εάν η Ελλάδα κάνει το απόλυτο, θα φτάσει στο 8-4 και θα εξασφαλίσει την πρόκριση χωρίς να χρειάζεται να περιμένει συνδυασμούς άλλων αποτελεσμάτων.



Αυτός είναι ο ξεκάθαρος στόχος. Δεν είναι, όμως, ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να προκριθεί.

Τι σημαίνει το 3/4



Μία ήττα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια δεν σημαίνει αυτομάτως αποκλεισμό.

Με τρεις νίκες και μία ήττα, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη διαδικασία με ρεκόρ 7-5.

Σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα χρειαστεί να κοιτάξει και τα υπόλοιπα αποτελέσματα του ομίλου.

Με δεδομένο ότι η μάχη για την πρώτη τριάδα είναι ιδιαίτερα κλειστή, οι ισοβαθμίες και τα μεταξύ τους αποτελέσματα μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο.



Με απλά λόγια: το 3/4 κρατά την Ελλάδα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, αλλά δεν της εξασφαλίζει από μόνο του την πρόκριση.

Και το 2/4;



Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ.

Με δύο νίκες και δύο ήττες, η Εθνική θα φτάσει στο 6-6 και θα χρειαστεί πλέον έναν μεγάλο συνδυασμό αποτελεσμάτων για να βρεθεί στην πρώτη τριάδα.

Γι' αυτό και το επόμενο παράθυρο του Νοεμβρίου θεωρείται κομβικό.

Δύο νίκες απέναντι σε Γεωργία και Ισπανία μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εικόνα.

Δύο ήττες, αντίθετα, μπορούν να κάνουν την αποστολή εξαιρετικά δύσκολη.

Η Γεωργία είναι το μεγάλο «κλειδί»



Αν υπάρχει μία ομάδα που βρίσκεται στο επίκεντρο των ελληνικών υπολογισμών, αυτή είναι η Γεωργία.

Η Ελλάδα θα την αντιμετωπίσει δύο φορές μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ελλάδα στις 26 Νοεμβρίου, ενώ το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου θα διεξαχθεί στην Τιφλίδα την 1η Μαρτίου.

Οι δύο αναμετρήσεις έχουν τεράστια βαθμολογική αξία.

Και ειδικά η τελευταία μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματικό «τελικό» πρόκρισης, εφόσον οι δύο ομάδες παραμείνουν κοντά στη βαθμολογία.





Η βαθμολογία στον όμιλο είναι η εξής:

1. Ισπανία – 5-3



2. Ουκρανία – 5-2



3. Ελλάδα – 4-4



4. Μαυροβούνιο – 4-3



5. Πορτογαλία – 4-3



6. Γεωργία – 4-3





Το πρόγραμμα της Ελλάδας



26 Νοεμβρίου 2026: Ελλάδα – Γεωργία



29 Νοεμβρίου 2026: Ισπανία – Ελλάδα



26 Φεβρουαρίου 2027: Ελλάδα – Ουκρανία



1 Μαρτίου 2027: Γεωργία – Ελλάδα





Η μεγάλη ευκαιρία είναι μπροστά



Η νίκη επί της Ισπανίας έδωσε στην Εθνική αυτό που χρειαζόταν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο: χρόνο και ελπίδα.

Το 4-4 δεν αποτελεί θέση ασφαλείας. Αποτελεί όμως μια δεύτερη ευκαιρία.

Η Ελλάδα έχει πλέον τέσσερα παιχνίδια για να ολοκληρώσει την αντεπίθεσή της. Και γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει.

Το 4/4 την στέλνει στο Μουντομπάσκετ χωρίς υπολογισμούς.

Το 3/4 την κρατά σε εξαιρετικά ισχυρή θέση, αλλά ανοίγει την πόρτα στους υπολογισμούς.

Το 2/4 κάνει την κατάσταση οριακή.

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