Κύπελλο Ελλάδας: Ανοίγει σήμερα η αυλαία της League Phase με το Βόλος – Καλαμάτα - Την Τετάρτη (2/9) το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει η 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Τα περισσότερα βλέμματα στρέφονται σε Τούμπα και AEL FC Arena, όπου τίθενται αντιμέτωποι ο ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ και η ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό, αντίστοιχα.



Σε ένα remake του τελικού της περυσινής διοργάνωσης, ο ΠΑΟΚ περιμένει τον ΟΦΗ στη Θεσσαλονίκη. Πριν λίγους μήνες οι Κρητικοί είχαν επικρατήσει 3-2 στην παράταση στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία τους. Πλέον, η ομάδα του Χρήστου Κόντη είναι στη League Phase του UEFA Europa League κι εκείνη του Αλέσιο Λίσι, εκτός Ευρώπης. Πάντως, ο ΠΑΟΚ έκανε το 2/2 στη Super League με το 2-1 επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι ενώ ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με το ίδιο σκορ από τον Άρη στου Χαριλάου.



Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ πηγαίνει στη Χρυσούπολη για να αντιμετωπίσει τον τοπικό Νέστο, θέλοντας να κλείσει τις πληγές που της άνοιξε η ισοπαλία στο 90’+7’ με την Κηφισιά. Η οποία, με τη σειρά της, ταξιδεύει στην κοντινή Καισαριανή για να αντιμετωπίσει τη Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου που εμφανίζεται αρκετά φιλόδοξη και δυνατή - όπως και πέρυσι. Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος και Καλαμάτα θα προσπαθήσουν να βάλουν τις βάσεις για μια καλή πορεία στη διοργάνωση. Οι Θεσσαλοί έρχονται από το 1-1 με τον ΠΟΤ Ηρακλής, οι Μεσσήνιοι από την ήττα - δεύτερη σερί - με 2-0 από τον Παναιτωλικό.



Το AEL FC Arena θα φορέσει τα καλά του καθώς η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Το «αλογάκι» άλλαξε πολλά, αγωνιστικά και διοικητικά, με στόχο να επανέρθει άμεσα στη μεγάλη κατηγορία. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με δυο νίκες στη Super League, αμφότερες με σκορ 1-0, κι ευελπιστούν να τριτώσει το καλό. Στις Σέρρες, ο Ατρόμητος είναι το φαβορί κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τις δυο ομάδες να χωρίζει πια μία κατηγορία. Πάντως, τα «λιοντάρια» έκαναν καλές μεταγραφές όπως φάνηκε (και) στο φιλικό με τον Άρη.



Στο ΟΑΚΑ, τέλος, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου. Ξεκάθαρο προβάδισμα για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ που καλείται να κάνει διαχείριση του ρόστερ μετά την πρόκριση στη League Phase του UEFA Conference League αλλά και το ματς με τον Λεβαδειακό. Για ό,τι καλύτερο θα πάνε στο ΟΑΚΑ οι Θεσσαλοί που ετοιμάζονται για την έναρξη της Super League 2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:



Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026



18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλος ΝΠΣ - Καλαμάτα

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026



17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ



17:30 «Μιχάλης Κρητικόπουλος, Μαρκό - Κηφισιά ΑΕ



20:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Ολυμπιακός



20:00 Δημοτικό Σερρών, Πανσερραϊκός - Ατρόμητος Αθηνών



22:15 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου



21:00 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου

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