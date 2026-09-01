Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ποζάρει έξω από την πολυκατοικία όπου γυρίστηκαν οι «Διπλοπενιές»

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έκανε μία βόλτα με τους φίλους του στο Πασαλιμάνι και βρέθηκε μπροστά από την πολυκατοικία που γυρίστηκε η ταινία «Διπλοπενιές», με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για το κτίριο στο οποίο ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ δούλευε στην οικοδομή.

«Τελευταία μέρα του Αυγούστου και με βρίσκει με τους φίλους μου στον Πειραιά στο Πασαλιμάνι μπροστά από τη πολυκατοικία που γυρίστηκε η ταινία των γονιών μου “Διπλοπενιές”. Είναι η πολυκατοικία που γυρίστηκαν οι σκηνές του πατέρα μου που δούλευε στην οικοδομή», έγραψε χαρακτηριστικά.

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