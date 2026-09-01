ΤΡΙ.01 Σεπ 2026 11:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ποζάρει έξω από την πολυκατοικία όπου γυρίστηκαν οι «Διπλοπενιές»

αλικη
clock 14:00 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο  Γιάννης Παπαμιχαήλ έκανε μία βόλτα με τους φίλους του στο Πασαλιμάνι και βρέθηκε μπροστά από την πολυκατοικία που γυρίστηκε η ταινία «Διπλοπενιές», με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για το κτίριο στο οποίο ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ δούλευε στην οικοδομή.

«Τελευταία μέρα του Αυγούστου και με βρίσκει με τους φίλους μου στον Πειραιά στο Πασαλιμάνι μπροστά από τη πολυκατοικία που γυρίστηκε η ταινία των γονιών μου “Διπλοπενιές”. Είναι η πολυκατοικία που γυρίστηκαν οι σκηνές του πατέρα μου που δούλευε στην οικοδομή», έγραψε χαρακτηριστικά.

A post shared by Aliki Vougiouklaki Official (@alikivougiouklakiofficial)

Διαβάστε επίσης 

Iωάννα Τούνη: Στην αγκαλιά του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Ηλίας Ψινάκης: «Φέτος λυπήθηκα τους πλούσιους με τα σκάφη»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιάννης Παπαμιχαήλ Ταινία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis