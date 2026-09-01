ΒΙΠΕ Ηρακλείου: Τι ζητούν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις από το ΣτΕ

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Η αντιπαράθεση για το νέο καθεστώς λειτουργίας της ΒΙΠΕ Ηρακλείου έχει πλέον περάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το δικαστικό ζήτημα δεν περιορίζεται στις αυξήσεις των κοινοχρήστων. Στον πυρήνα της προσφυγής βρίσκεται η ίδια η υπαγωγή της παλιάς ΒΙΠΕ Ηρακλείου στο νέο θεσμικό καθεστώς του Ν. 4982/2022.

Η ΒΙΠΕ Ηρακλείου είχε δημιουργηθεί με το παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο και λειτουργούσε επί δεκαετίες. Με την υπουργική απόφαση 55684/19.6.2023, ΦΕΚ Β΄4066, υπήχθη στον Ν. 4982/2022 και αντιστοιχήθηκε ως Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α1. Φορέας ανάπτυξης και διαχείρισης ορίστηκε η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η βασική διαφωνία.

Σύμφωνα με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, το νέο καθεστώς μεταβάλλει ουσιωδώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και ενισχύει σημαντικά τις εξουσίες της διαχειρίστριας εταιρείας.

Τον Μάρτιο του 2025 έγινε γνωστό ότι 121 εγκατεστημένες επιχειρήσεις είχαν κινηθεί δικαστικά κατά του Κανονισμού Λειτουργίας, ενώ είχε κατατεθεί και αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία η ΒΙΠΕ Ηρακλείου υπήχθη στον Ν. 4982/2022.

Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή ο νέος νόμος αποδίδει σημαντικές αρμοδιότητες στον φορέα ανάπτυξης και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Οι επιχειρήσεις αμφισβητούν μεταξύ άλλων την έκταση των εξουσιών της ΕΤΒΑ, τον τρόπο επιβολής χρεώσεων, τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και τον τρόπο με τον οποίο θεσπίστηκε ο νέος Κανονισμός.

Η αντιπαράθεση έχει αποκτήσει και πολιτικές διαστάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχει εκδώσει ομόφωνο ψήφισμα ζητώντας αναθεώρηση του καθεστώτος, ενώ έχουν κατατεθεί κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και προτάσεις για αλλαγές στον Ν. 4982/2022.

Τι έχει γίνει στο ΣτΕ;

Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη ακρίβεια.

Η υπόθεση της υπαγωγής της ΒΙΠΕ Ηρακλείου συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της ίδιας της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για το 2025, η αίτηση που αφορά την υπαγωγή της ΒΙΠΕ Ηρακλείου στον νέο νόμο είναι μεταξύ των υποθέσεων που συζητήθηκαν στις 4/2/2026 και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι σήμερα, δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως δεδομένο ότι το ΣτΕ έχει δικαιώσει ή απορρίψει την προσφυγή των επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

Υπάρχει, ωστόσο, ήδη νομολογία του 2026 για άλλες υποθέσεις που αφορούν Επιχειρηματικά Πάρκα. Η ΕΤΒΑ αναφέρει ότι το ΣτΕ με τις αποφάσεις Α542/22.4.2026 και Α809/3.6.2026 απέρριψε αιτήσεις ακύρωσης εγκατεστημένης επιχείρησης που αφορούσαν το Επιχειρηματικό Πάρκο Βόλου Β΄ και σχετική υπουργική απόφαση. Η ίδια η ΕΤΒΑ θεωρεί ότι οι αποφάσεις αυτές ενισχύουν το κανονιστικό πλαίσιο των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Η υπόθεση της ΒΙΠΕ Ηρακλείου, όμως, παραμένει ξεχωριστή.

Εάν το ΣτΕ απορρίψει την αίτηση ακύρωσης, το νέο θεσμικό πλαίσιο θα παραμείνει σε ισχύ για τη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζουν να λειτουργούν υπό τον νέο Κανονισμό και τις προβλεπόμενες χρεώσεις.

Εάν γίνει δεκτή η προσφυγή, οι συνέπειες μπορεί να είναι σημαντικές: θα πρέπει να επανεξεταστεί η βάση της υπαγωγής της ΒΙΠΕ στο νέο καθεστώς και, ανάλογα με το περιεχόμενο της απόφασης, να δημιουργηθούν νέα δεδομένα για τον Κανονισμό Λειτουργίας, τις αρμοδιότητες της ΕΤΒΑ και τις σχέσεις με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

Γι' αυτό η απόφαση του ΣτΕ δεν αφορά απλώς ένα νομικό ζήτημα.

Αφορά το ποιος αποφασίζει, ποιος πληρώνει και ποιος έχει τον τελικό λόγο στη λειτουργία μιας από τις σημαντικότερες οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές της Κρήτης.

Και η απόφαση που αναμένεται μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για το Ηράκλειο αλλά και για άλλες παλαιές ΒΙΠΕ της χώρας.

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