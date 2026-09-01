Κρήτη: Υψηλές πληρότητες και το φθινόπωρο - Γιατί οι επισκέπτες προτιμούν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για διακοπές

Με υψηλές πληρότητες στα τουριστικά καταλύματα, υποδέχεται τον φθινόπωρο η Κρήτη. Παρά τις αρχικές ανησυχίες που είχε προκαλέσει στο ξεκίνημα της σεζόν η κρίση στη Μέση Ανατολή, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη θετική τροχιά , παρά το γεγονός ότι καταγράφεται μείωση εσόδων 3% στην εστίαση σε Ηράκλειο και Λασίθι, σε αντίθεση με το Ρέθυμνο και τα Χανιά που έχει αύξηση κατά 3,5%- και 4% αντίστοιχα.

Στο Ηράκλειο η πληρότητα των καταλυμάτων στο επτάμηνο σημείωσε άνοδο 12,2%. Άλλωστε η Κρήτη, συνεχίζει να έχει την πρωτιά των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη χώρα, καταγράφοντας το ίδιο χρονικό διάστημα σημαντική αύξηση 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

«Η σεζόν πηγαίνει πολύ καλά, όπως το περιμέναμε, πάρα την αρχική υστέρηση λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Οι υψηλές πληρότητες του Ιουλίου και του Αυγούστου θα συνεχιστούν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, που θα είναι ακόμη καλύτερος, γιατί στην Ευρώπη πολλά σχολεία έχουν διακοπές και περιμένουμε οικογένειες με τα παιδιά τους» λένε οι φορείς του τουρισμού.

Η παραδοσιακή εικόνα του ευρωπαϊκού καλοκαιριού, όπου ο Ιούλιος και ο Αύγουστος συγκέντρωναν το μεγαλύτερο μέρος της ταξιδιωτικής ζήτησης, μεταβάλλεται σημαντικά.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι η Μεσόγειος χάνει τη δυναμική της, αλλά ότι μετακινείται η εποχή του ταξιδιού. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος προσφέρουν ηπιότερες θερμοκρασίες, λιγότερες ουρές, μικρότερη πίεση στα αξιοθέατα, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε καταλύματα και εστιατόρια, καθώς και καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Για την Ελλάδα, η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία, καθώς η χώρα διαθέτει ήπιες καιρικές συνθήκες μέχρι αργά το φθινόπωρο.

Η προσέλκυση ταξιδιωτών εκτός περιόδου αιχμής ενισχύει τα τουριστικά έσοδα σε ξενοδοχεία, εστίαση και μεταφορές, χωρίς να απαιτείται αύξηση της πίεσης στην καρδιά του καλοκαιριού.

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