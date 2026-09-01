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ΚΡΗΤΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη ζητεί ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας

ΟΠΕΚΕΠΕ
clock 14:48 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, για απάτη και συνέργεια στην απάτη για παρανόμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020 ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν εκτάσεις σε Κάσο, Άνδρο, Νίσυρο, Φλώρινα, Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν, για να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα:

«Από την ακροαματική διαδικασία, δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων. Ήταν εκτάσεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους».

Αυτή την ώρα αγορεύουν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

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