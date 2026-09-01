Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων: Με μια λιμνοδεξαμενή θωρακίζεται το σύστημα υδροδότησης του

Στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής προχωρά ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, με σκοπό να ενισχύσει το σύστημα υδροδότησης στο ορεινό Μονοφάτσι και παράλληλα να θωρακίσει τις δυνάμεις του με εναλλακτικές πηγές υδροδότησης.

Πρόκειται για μια σημαντική υποδομή που βρίσκεται σε εξέλιξη συνολικού κόστους 3 εκ ευρώ τα οποία κατάφερε να εξασφαλίσει ο Δήμος από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Η λιμνοδεξαμενή απέχει δύο χιλιόμετρα από τη Μονή Επανωσήφη η οποία και διέθεσε δωρεάν το ακίνητο της προκειμένου να κατασκευαστεί το σημαντικό αυτό έργο το οποίο θα ενισχύσει την υδροδότηση σε όλα τα χωριά του ορεινού Μονοφατσίου όπως το Μεταξοχώρι, τα Δαμάνια, τα Αρμανώγεια.

Η λιμνοδεξαμενή θα έχει χωρητικότητα για να συγκεντρώσει 70 χιλιάδες κυβικά νερού, τα οποία θα επεξεργάζονται από το σύστημα διύλισης που θα εγκατασταθεί ώστε το νερό να είναι πόσιμο και να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μιας μεγάλης περιοχής που σήμερα καλύπτεται με γεωτρήσεις.

Η υποδομή αυτή έρχεται να «κουμπώσει» σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί τα νέα δεδομένα που φέρνει η κλιματική αλλαγή και την ισχυρή πίεση που δημιουργεί η λειψυδρία που έχει καταγράψει σοβαρές παρενέργειες σε ολόκληρη την ανατολική Κρήτη. Αυτό το οποίο αξιολογεί ο Δήμος είναι ότι το σύστημα της υδροδότησης του δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στη δύναμη των γεωτρήσεων που ήδη δοκιμάζονται καθώς έχει μειωθεί το ύψος της στάθμης τους.

Η θέση του Δήμου είναι ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα μικτό σύστημα αξιοποίησης και των υπόγειων και των επιφανειακών νερών που θα μπορούν εναλλακτικά να καλύψουν τις ανάγκες του προτεραιοποιώντας όπως είναι προφανές την υδροδότηση και σε δεύτερο επίπεδο την άρδευση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων είναι ο μοναδικός στην Κρήτη που αριθμεί στο εσωτερικό του τέσσερα φράγματα ( Δαμάνια Αρμανώγεια, Χαλαβριανό και Πλακιώτισσα) στα οποία στις προθέσεις του είναι να εγκατασταθούν συστήματα διύλισης νερού ώστε να μπορεί προοπτικά να αξιοποιηθεί το νερό τους εναλλακτικά και για την ύδρευση.

(στην φωτογραφία ο δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης)

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