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GOSSIP - LIFESTYLE

Οι φωτογραφίες της Μαρίας Αντωνά από τις διακοπές της με τον Γιώργο Λιάγκα

αντωνα
clock 15:00 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά  ταξίδεψαν στη Γαλλική Ριβιέρα, με το Saint-Tropez να αποτελεί τον τελευταίο σταθμό των διακοπών τους.

Λίγο πριν από την επιστροφή τους στην Αθήνα, η Μαρία Αντωνά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι.

«Αντίο, Αύγουστε. Κρατώ το φως σου και συνεχίζω… Νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε τόπο που γνώρισα, για κάθε εικόνα που κράτησαν τα μάτια μου και για κάθε συναίσθημα που κράτησε η καρδιά μου!», έγραψε χαρακτηριστικά.


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A post shared by MARIA ANTONA (@maria_antwna)

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