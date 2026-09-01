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ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Βιολάντα
clock 15:07 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κώστας Τζιωρτζιώτης.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, κατά την αποφυλάκισή του ισχύουν περιοριστικοί όροι και μέχρι την τακτική δικάσιμο για το τραγικό δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής.

Η υπόθεση αφορά τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, στις 26 Ιανουαρίου, στο κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

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