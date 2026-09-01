ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου: Έκτακτα δρομολόγια για το προσκύνημα στην Παναγία Μυριοκεφάλων

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Με στόχο τη διευκόλυνση των πιστών που επιθυμούν να παρευρεθούν στον μεγάλο εορτασμό της Γενέσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, η εταιρεία «ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου Α.Ε.» ανακοίνωσε τη λειτουργία έκτακτων δρομολογίων για την Παραμονή και την Ανήμερα της εορτής.

Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Αντιφωνήτριας Μυριοκεφάλων στο Ρέθυμνο αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες προσκυνητές από ολόκληρη την Κρήτη. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ θα εκτελούν πυκνά δρομολόγια από το Ρέθυμνο και τα Χανιά προς το μοναστήρι.

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Αναλυτικά το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 7-9-2026 (Παραμονή εορτής)

Αναχώρηση από Ρέθυμνο προς Μυριοκέφαλα: 06:00, 08:00, 11:30, 14:30, 16:00, 18:00, 20:00



Αναχώρηση από Χανιά προς Μυριοκέφαλα: 17:30



Επιστροφή από Μυριοκέφαλα προς Ρέθυμνο: 06:50, 10:30, 14:00, 15:15, 17:00, 19:00, 22:30



Επιστροφή από Μυριοκέφαλα προς Χανιά: 22:30

ΤΡΙΤΗ 8-9-2026 (Ημέρα εορτής)

Αναχώρηση από Ρέθυμνο προς Μυριοκέφαλα: 06:00, 08:00



Επιστροφή από Μυριοκέφαλα προς Ρέθυμνο: 07:00, 11:30

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