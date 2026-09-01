Νέα παρέμβαση Σαμαρά: "Καρφιά" κατά της κυβέρνησης για τη woke ατζέντα και τον ΕΟΠΥΥ

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις επιλογές προσδιορισμού φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για συνειδητή κυβερνητική επιλογή επαναπροσδιορισμού της οικογένειας και απομάκρυνση από τις ιστορικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας.

Ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους, ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τις επιλογές φύλου («Άλλο», «Ακαθόριστο») που προστέθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους.

Μέσα από μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο κ. Σαμαράς καταγγέλλει την ευρύτερη προώθηση της λεγόμενης «woke ατζέντας» στον κρατικό μηχανισμό, αλλά και στην εκπαίδευση, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «συνειδητή κυβερνητική επιλογή». Παράλληλα, συνδέει ευθέως το ζήτημα με τη δημογραφική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι η παραδοσιακή οικογένεια απαιτεί ουσιαστική στήριξη και όχι «επαναπροσδιορισμό».

Μάλιστα, κάνει λόγο για ιδεολογική μετάλλαξη του κυβερνώντος κόμματος, τονίζοντας πως τέτοιου είδους πολιτικές έρχονται σε πλήρη ρήξη με τον αξιακό κώδικα τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.

Η αυτούσια δήλωση του Αντώνη Σαμαρά



«”Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο” !



Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους !

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