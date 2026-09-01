Κύπελλα Ευρώπης: Αντίστροφη μέτρηση με έπαθλα 3,317 δισ. ευρώ

Την ερχόμενη εβδομάδα (8-10/9) ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις- Champions League, Europa League και Conference League-, με τις συναντήσεις της 1ης αγωνιστικής στο Champions League.

Η UEFA συνολικά θα διανείμει 3,317 δισεκατομμύρια ευρώ στους συλλόγους της, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026/27, με εκατομμύρια ευρώ να διακυβεύονται με βάση τη συμμετοχή, τα αποτελέσματα και την τελική βαθμολογία.

Το Champions League θα αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο των χρηματικών επάθλων. Κάθε σύλλογος-ανάμεσά τους και η ΑΕΚ- θα λάβει 18,62 εκατομμύρια ευρώ για τη συμμετοχή του στη φάση των ομίλων, συν 2,1 εκατομμύρια ευρώ για νίκη και 700.000 ευρώ για ισοπαλία. Επιπλέον, θα λάβει 11 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση στους 16, 12,5 εκατομμύρια ευρώ για τα προημιτελικά, 15 εκατομμύρια ευρώ για τα ημιτελικά, 18,5 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση στον τελικό και επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τον πρωταθλητή.

Το Europa League θα διανείμει 565 εκατομμύρια ευρώ στους συμμετέχοντες. Κάθε ομάδα-ανάμεσά τους ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ- λαμβάνει εγγυημένα 4,31 εκατομμύρια ευρώ για τη συμμετοχή της στη φάση των ομίλων, με 450.000 ευρώ για τη νίκη και 150.000 ευρώ για την ισοπαλία. Επιπλέον, θα υπάρχουν 300.000 ευρώ για την πρόκριση στα playoffs, 1,75 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση στη φάση των 16, 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τα προημιτελικά, 4,2 εκατομμύρια ευρώ για τα ημιτελικά, 7 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση στον τελικό και 6 εκατομμύρια ευρώ για τον πρωταθλητή.

Το Conference League θα διανείμει 285 εκατομμύρια ευρώ. Οι σύλλογοι-ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός- θα λάβουν 3,17 εκατομμύρια ευρώ για τη συμμετοχή τους στη φάση του πρωταθλήματος, συν 400.000 ευρώ για τη νίκη και 133.000 ευρώ για την ισοπαλία.



Θα υπάρχουν επίσης μπόνους για την πρόκριση στους διάφορους γύρους, ενώ ο πρωταθλητής μπορεί να κερδίσει έως και 7 εκατομμύρια ευρώ για την πορεία του στη διοργάνωση.