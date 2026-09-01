Κίνηση "ματ" για το κυκλοφοριακό στο Ηράκλειο: Προς χρηματοδότηση ο κόμβος στην 62 Μαρτύρων

Υποβάλλεται άμεσα προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, ο νέος κόμβος που θα κατασκευαστεί λίγο πριν το Γιόφυρο, στη συμβολή των οδών Πετράκη, Ρεστιβάκη, Φραγκάκη, Μεσαράς και Λ. 62 Μαρτύρων και ο οποίος αναμένεται να δώσει σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα στην ευρύτερη περιοχή.

Τη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της την Τρίτη 1/9, όπου ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην πολυπλοκότητα του έργου χαρακτηρίζοντας το ως ιδιαίτερα σύνθετο και μελετητικά απαιτητικό. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης από την πλευρά του, ανέφερε ότι ο φάκελος του έργου είναι ώριμος προς υποβολή καθώς και ότι μετά την ένταξη του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 850.000 ευρώ με ΦΠΑ και προβλέπει την ανακατασκευή και μετατόπιση του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου, τη βελτίωση της κυκλοφοριακής οργάνωσης, τη δημιουργία διαβάσεων και υποδομών για ΑμεΑ, πεζοδρομίων, δικτύου ομβρίων, φωτισμού, σηματοδότησης, φυτεύσεων και άρδευσης.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει και την οδική ασφάλεια, σε ένα σημείο με ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.

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