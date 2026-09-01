ΤΡΙ.01 Σεπ 2026 16:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κίνηση "ματ" για το κυκλοφοριακό στο Ηράκλειο: Προς χρηματοδότηση ο κόμβος στην 62 Μαρτύρων

κομβος τζαμπο
clock 16:16 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Υποβάλλεται άμεσα προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, ο νέος κόμβος που θα κατασκευαστεί λίγο πριν το Γιόφυρο, στη συμβολή των οδών Πετράκη, Ρεστιβάκη, Φραγκάκη, Μεσαράς και Λ. 62 Μαρτύρων και ο οποίος αναμένεται να δώσει σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα στην ευρύτερη περιοχή.

Τη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της την Τρίτη 1/9, όπου ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην πολυπλοκότητα του έργου χαρακτηρίζοντας το ως ιδιαίτερα σύνθετο και μελετητικά απαιτητικό. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης από την πλευρά του, ανέφερε ότι ο φάκελος του έργου είναι ώριμος προς υποβολή καθώς και ότι μετά την ένταξη του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 850.000 ευρώ με ΦΠΑ και προβλέπει την ανακατασκευή και μετατόπιση του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου, τη βελτίωση της κυκλοφοριακής οργάνωσης, τη δημιουργία διαβάσεων και υποδομών για ΑμεΑ, πεζοδρομίων, δικτύου ομβρίων, φωτισμού, σηματοδότησης, φυτεύσεων και άρδευσης.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει και την οδική ασφάλεια, σε ένα σημείο με ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη ζητεί ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κόμβος Τζάμπο Χρηματοδότηση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis