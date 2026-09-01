Μεσογειακοί Αγώνες: Δύο ασημένια μετάλλια για την Χανιώτισσα Μαρία Στρατουδάκη στην άρση βαρών

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Μία ακόμη μεγάλη επιτυχία για την ελληνική άρση βαρών, αυτή τη φορά στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, με τη Μαρία Στρατουδάκη να ανεβαίνει δύο φορές στο βάθρο και να κατακτά ισάριθμα ασημένια μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών.

Η 18χρονη πρωταθλήτρια από τα Χανιά πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σηκώνοντας 83 κιλά στο αρασέ και 104 κιλά στο επολέ ζετέ, κατακτώντας τη δεύτερη θέση και στα δύο αγωνίσματα.

Η Στρατουδάκη έδωσε μεγάλη μάχη για το χρυσό μετάλλιο στο επολέ ζετέ με την Ισπανίδα Σάντσες Φερέθ, η οποία τελικά πήρε την πρώτη θέση για ένα κιλό.

Η Στρατουδάκη σήκωσε κατά σειρά, 80, 82 και 83 κιλά στο αρασέ και στο επολέ ζετέ, 101, 104 και έχασε τα 106.

Με τη διπλή αυτή επιτυχία, η Μαρία Στρατουδάκη επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά το υψηλό της επίπεδο και πρόσθεσε δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις στη διεθνή της πορεία.

Ατυχη η Μαρία Καρδαρά

'Ατυχη η Μαρία Καρδαρά έχασε στην ισοβαθμία το μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο.

Η πρωταθλήτρια μας στην κατηγορία των 61 κιλά, σήκωσε στο επολέ ζετέ 107 κιλά, όσα και η Αουάντι, αλλά η αθλήτρια από την Τυνησία τα σήκωσε πρώτη και πήρε το χάλκινο, ενώ η Καρδαρά έμεινε στην 4η θέση. Στο αρασέ ήταν 5η με 86 κιλά.

O Λαμπρίδης την 5η θέση

Ενας τραυματισμός εμπόδισε τον πρωταθλητή μας Κωνσταντίνο Λαμπρίδη να παρουσιαστεί όσο δυνατός ήθελε στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο.

Πήρε την 5η θέση στα 65κ. τόσο στο ζετέ, όσο και στο αρασέ.

Στο πλευρό της ελληνικής ομάδας στους αγώνες βρέθηκε όλη η οικογένεια της άρσης βαρών, γιατί εκτός του Ομοσπονδιακού Προπονητή Κώστα Παπαδόπουλου, ήταν οι Ολυμπιονίκες Πύρρος Δήμας και Γιώργος Μαρκούλας, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΑΒ Στέλιος Γιορνταμιλάκης, η κριτής Αλεξία Παπαγεωργίου και ο γιατρός Χρήστος Τσικούρης.

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