Ερντογάν: Κάλεσμα ενότητας όλων των Mουσουλμάνων εναντίον του Ισραήλ

Η σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ, εθισμένη στον πόλεμο, προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να σύρει ολόκληρη την περιοχή μας σε αστάθεια» είπε ο Ερντογάν.

Κάλεσμα σε όλους τους Μουσουλμάνους να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους και να ενωθούν εναντίον του Ισραήλ έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Ως Μουσουλμάνοι, πρέπει να είμαστε δυνατοί, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας μαζί και να συνεργαζόμαστε για την οικοδόμηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Εβδομάδας Mawlid al-Nabi στο Συνεδριακό Κέντρο Haliç της Κωνσταντινούπολης. Ο Ερντογάν επέκρινε έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας ότι ευθύνεται για την εξάπλωση της αστάθειας σε όλη τη Μέση Ανατολή μέσω των γενοκτονιών στη Γάζα, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τον Λίβανο. «Η σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ, εθισμένη στον πόλεμο, προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να σύρει ολόκληρη την περιοχή μας σε αστάθεια», είπε. Τόνισε επίσης ότι οι πολιτικές του Ισραήλ απειλούν όχι μόνο τους γείτονές του, αλλά και όσους υποστηρίζουν την περιφερειακή ειρήνη και τις ανθρωπιστικές αξίες.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η αντίθεση της Τουρκίας στις επεκτατικές πολιτικές του Ισραήλ δεν καθοδηγείται αποκλειστικά από τα δικά της εθνικά συμφέροντα, αλλά από την ανησυχία για τους ανθρώπους σε όλη την περιοχή, ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή την εθνοτική τους καταγωγή.

Επισήμανε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, όπου οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να αγωνίζονται με ελλείψεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, ενώ παράλληλα τόνισε τον εκτοπισμό και τα θύματα που προκαλούνται από τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε ότι μια κατακερματισμένη αντίδραση θα άφηνε την περιοχή πιο ευάλωτη και υποστήριξε ότι οι μουσουλμανικές χώρες πρέπει να ενισχύσουν την αλληλεγγύη και τη συνεργασία στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από πυραύλους στο Κίεβο – Στις φλόγες στρατηγικό λιμάνι της Ρωσίας

Νέα Υόρκη: 49χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε δύο ανθρώπους στην Times Square (σκληρό βίντεο)