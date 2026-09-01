Τζαμάικα: Τον σκότωσε ο ξάδερφος του για έναν... φορτιστή!

Ένας καβγάς μεταξύ δύο ξαδέλφων για έναν φορτιστή κινητού τηλεφώνου είχε τραγική κατάληξη στην Τζαμάικα, με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του από μαχαιριά και την αστυνομία να αναζητά τον συγγενή του ως ύποπτο για τη δολοφονία.

Σύμφωνα με το People, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Μπόσκομπελ, στην περιφέρεια Σεντ Μέρι, περίπου 77 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Κίνγκστον.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως ο 24χρονος Νεσόν Γουίλιαμς, γνωστός και με το προσωνύμιο «Checo».

Ο καβγάς για τον φορτιστή κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή



Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά που επικαλείται η εφημερίδα The Gleaner, περίπου στις 13:20 τοπική ώρα, ο Γουίλιαμς και ένας συγγενής του άρχισαν να διαπληκτίζονται για έναν φορτιστή κινητού τηλεφώνου.

Η Jamaica Observer αναφέρει ότι ο καβγάς σημειώθηκε μέσα σε σπίτι και αφορούσε τον Γουίλιαμς και τον ξάδελφό του. Η λογομαχία γρήγορα κλιμακώθηκε σε σωματική σύγκρουση.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σεντ Μέρι, Άντονι Γουάλας, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι και ο 24χρονος δέχθηκε χτύπημα στην κοιλιά.



Ο Γουίλιαμς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Port Maria, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο ύποπτος διέφυγε



Μετά την επίθεση, ο φερόμενος ως δράστης εγκατέλειψε το σημείο, σύμφωνα με το TVJ.



Η αστυνομία της Τζαμάικα έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ένας καβγάς για έναν φορτιστή κινητού κατέληξε στον θάνατο του 24χρονου.

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