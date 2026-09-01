Κλαίνε στ’ αλήθεια οι κροκόδειλοι; Η επιστημονική εξήγηση πίσω από τα «κροκοδείλια δάκρυα»

Η έκφραση «κροκοδείλια δάκρυα» είναι γνωστή σε όλους. Τη χρησιμοποιούμε όταν κάποιος δείχνει ότι λυπάται ή συγκινείται, ενώ στην πραγματικότητα προσποιείται.

Πώς βγήκε η έκφραση

Η έκφραση προέρχεται από έναν παλιό μύθο. Συγκεκριμένα, οι κροκόδειλοι, λέγεται, έκλαιγαν ενώ έτρωγαν τα θύματά τους. Η εικόνα αυτή θεωρήθηκε σύμβολο υποκρισίας. Όμως υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο, επειδή οι κροκόδειλοι πράγματι δακρύζουν όταν τρώνε.

Δεν κλαίνε όμως από λύπη

Οι κροκόδειλοι έχουν δακρυϊκούς αδένες, όπως και πολλά άλλα ζώα. Τα δάκρυα βοηθούν να διατηρούν τα μάτια τους υγρά και προστατευμένα. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι αισθάνονται τύψεις για το θήραμά τους. Τα δάκρυα δεν συνδέονται με συναίσθημα.

Το 2007, ο ζωολόγος Κεντ Βλιέτ και ο νευρολόγος Μάλκολμ Σέινερ μελέτησαν κροκοδείλους και συγγενικά είδη την ώρα που έτρωγαν. Παρατήρησαν ότι τα περισσότερα εμφάνιζαν υγρασία, φυσαλίδες ή δάκρυα στα μάτια τους κατά τη διάρκεια του γεύματος. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BioScience.

Η ακριβής αιτία δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Πιθανότατα σχετίζεται με τις πιέσεις που δημιουργούνται στο κεφάλι και τις ρινικές κοιλότητες κατά την αναπνοή και την κατάποση.

Ένας μύθος εκατοντάδων ετών

Η ιστορία των «κροκοδείλιων δακρύων» υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 700 χρόνια. Ήδη από τον Μεσαίωνα υπήρχαν ευρωπαϊκές ιστορίες για κροκοδείλους που έκλαιγαν ενώ έτρωγαν ανθρώπους. Η ιδέα πέρασε στη λογοτεχνία και χρησιμοποιήθηκε ακόμη και από τον Σαίξπηρ στον Οθέλλο, ως σύμβολο προσποιητής συγκίνησης.

Αργότερα, η έκφραση πέρασε και στην Ιατρική. Το σύνδρομο κροκοδείλιων δακρύων είναι μια σπάνια κατάσταση κατά την οποία ένας άνθρωπος δακρύζει όταν τρώει ή πίνει. Μπορεί να εμφανιστεί μετά από βλάβη του προσωπικού νεύρου, όταν ορισμένες νευρικές ίνες αναγεννηθούν με λάθος τρόπο.

Μύθος ή αλήθεια;

Οι κροκόδειλοι όντως δακρύζουν όταν τρώνε, αλλά όχι επειδή λυπούνται ή μετανιώνουν. Οι άνθρωποι παρατήρησαν ένα πραγματικό φαινόμενο και του έδωσαν μια εξήγηση. Κάπως έτσι γεννήθηκε μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις για την υποκρισία.

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