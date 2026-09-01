Πηνελόπη Πλάκα: Πέθανε ο πατέρας της

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Η Πηνέλοπη Πλάκα με ανάρτησή της στα social media αποχαιρέτησε τον πατέρα της ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες των παιδικών της χρόνων, κάνοντας αναφορά στα τελευταία γενέθλια του πατέρα της.

«Η γιαγιά, ο παππούς κι εσύ…Μου πήρε χρόνια να καταλάβω ότι στις 15 Αυγούστου δεν σβήνουμε τούρτα για τη γιορτή μου, αλλά για τα γενέθλια του μπαμπά μου. Και φέτος την σβήσαμε μαζί. Για τελευταία φορά.

Ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος αποφάσισε να ταξιδέψει την πιο αγαπημένη μου καλοκαιρινή μέρα.



Η 27η Αυγούστου απέκτησε για πάντα το πρόσωπό σου. Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου. Σ´ ευχαριστώ. Σ’ αγαπώ», έγραψε η Πηνελόπη Πλάκα.

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