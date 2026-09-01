Ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Τι αλλάζει από 16 Σεπτεμβρίου

Νέα διαδικασία για χιλιάδες ακίνητα που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» τίθεται σε εφαρμογή από τις 16 Σεπτεμβρίου, με σημαντικές αλλαγές για όσους διεκδικούν την κυριότητά τους μέσω έκτακτης χρησικτησίας.

Βασική προϋπόθεση πλέον είναι η υποχρεωτική προσφυγή σε Κτηματολογικό Διαμεσολαβητή πριν από τη συζήτηση της αγωγής, ενώ αυστηροποιούνται και τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.

Μεταξύ άλλων απαιτούνται τουλάχιστον δύο αποδεικτικά έγγραφα, δύο ένορκες βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν 20ετή νομή, αλλά και δήλωση του ακινήτου στο Ε9 για τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Σε περιπτώσεις όπου το Δημόσιο δεν διεκδικεί το ακίνητο, η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής μέσω πρακτικού διαμεσολάβησης, χωρίς να χρειαστεί να ολοκληρωθεί δικαστική αντιδικία.

Εξαιρούνται, ωστόσο, ακίνητα που ανήκουν στη δημόσια κτήση ή έχουν κοινόχρηστο χαρακτήρα.Το νέο πλαίσιο, που προβλέπεται στον Ν. 5326/2026, μεταφέρει πλέον το βάρος στους ενδιαφερόμενους για την έγκαιρη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, πριν από οποιαδήποτε δικαστική διεκδίκηση.

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