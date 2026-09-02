Βορίδης: Ο Σαμαράς θέλει να γίνει πρωθυπουργός και ας συγκυβερνήσει με την Κωνσταντοπούλου

Ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να γίνει πρωθυπουργός ακόμα και αν συγκυβερνήσει με την Κωνσταντοπούλου, τόνισε ο Μάκης Βορίδης.

Ο βουλευτής της ΝΔ, μιλώντας στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 FM, επισήμανε ότι «δεν βλέπω κάτι να δικαιολογεί την πολιτική παρουσία» του πρώην πρωθυπουργού «και αυτό με προβληματίζει» και διερωτήθηκε «γιατί δεν εκφράστηκε την ώρα που έπρεπε και το κάνει 3 χρόνια μετά;».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Τσιούτσια για τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Βορίδης τόνισε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι εκφράζουν τον κ. Σαμαρά αυτές οι δηλώσεις. Αν όχι, ας βγει να το πει. Το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση που δεν έχει πρόβλημα να είναι και η Κωνσταντοπούλου μέσα. Δεν τον νοιάζει, κι ας είναι και το ΠΑΣΟΚ μέσα κ.ο.κ., αρκεί να είναι πρωθυπουργός ο ίδιος. Δεν βγαίνει νόημα».

«Βασική προτεραιότητα η αυτοδυναμία»

Όσον αφορά στις εκλογές και στις ενδεχόμενες συνεργασίες, ο βουλευτής της ΝΔ επισήμανε αρχικά ότι «στη Δεξιά έχουμε συγκεκριμένες παραδόσεις και ταυτότητα».

«Βασική μας προτεραιότητα είναι η αυτοδυναμία», αλλά «ό,τι αποφασίσει ο λαός θα κάνουμε», επισήμανε ο κ. Βορίδης απαντώντας στο ερώτημα για ενδεχόμενη συνεργασία με τον Κυριάκο Βελόπουλο και πρόσθεσε:

«Τα κόμματα, το ένα μετά το άλλο αποκλείουν συνεργασία με τη ΝΔ. Για να λύσουμε το θέμα των συνεργασιών πρέπει πρώτα να πάμε στον ψηφοφόρο. Το σημαντικό είναι να έχουμε να συζητήσουμε κάτι πολιτικά για να επιλέξουμε αν θα συνεργαστούμε με κάποιον».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που δεν θέλει συνεργασία μαζί μας»

Αναφορικά με τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος έβαλε τέλος στα σενάρια συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ και στην ερώτηση αν αποτελούν θέση της κυβέρνησης, ο κ. Βορίδης απάντησε πως «νομίζω ότι είπε το αυτονόητο, το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που δεν θέλει συνεργασία μαζί μας».

Τέλος, αναφορικά με την ψηφοφορία για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής και την Έλενα Ακρίτα, αρχικά επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ δεν θα υπερψηφίσει, ενώ στην ερώτηση εάν «είναι προσωπικό και όχι πολιτικό το ζήτημα;», απάντησε πως «ναι, είναι. Είναι ένας άνθρωπος ακραία επιθετικός», είπε. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την ευθύνη, ας πρότεινε κάτι άλλο».

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