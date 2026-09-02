Το βενζινάδικο των... εκατομμυρίων που γίνεται viral - Ποιοι... συχνάζουν σε αυτό

Μπορεί για τους περισσότερους από εμάς η στάση σε ένα πρατήριο για τον ανεφοδιασμό καυσίμων να αποτελεί μια καθημερινή συνήθεια που θα προτιμούσαμε να αποφεύγουμε, ωστόσο υπάρχουν ορισμένα σημεία στον κόσμο όπου τα κλασικά βενζινάδικα δεν αποτελούν απλώς μια απαραίτητη στάση, αλλά μετατρέπονται κατά διαστήματα σε πραγματικό show με εντυπωσιακά και premium αυτοκίνητα που σπάνια συναντά κανείς στους δρόμους.

Και αυτό γιατί ανεξάρτητα από την τιμή ή την ιπποδύναμή του, κάθε αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης θα χρειαστεί αργά ή γρήγορα να σταματήσει για ανεφοδιασμό. Ωστόσο, όταν μιλάμε για σημεία όπως το Μόντε Κάρλο του Μονακό, αυτή η απολύτως καθημερινή διαδικασία μπορεί να εξελιχθεί σε μια ξεχωριστή εμπειρία, αλλά και σε ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία συνάντησης για τους λάτρεις των αυτοκινήτων.

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Πιο συγκεκριμένα, ένα πρατήριο στην λεωφόρο Charles III του Μονακό έχει γίνει viral τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελεί ένα από τα σημεία όπου οι λάτρεις των supercars γνωρίζουν ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες να πετύχουν κάποιο σπάνιο και εντυπωσιακό μοντέλο.

Για να καταλάβει κανείς γιατί ένα απλό βενζινάδικο έχει μετατραπεί σε τουριστική ατραξιόν για τους λάτρεις του αυτοκινήτου, αρκεί να εξετάσουμε το τι μπορεί να συναντήσει καθημερινά κανείς παρκαρισμένα στις αντλίες του. Στον συγκεκριμένο χώρο βρίσκονται πολύ συχνά διάφορα μοντέλα υπερπολυτελών μαρκών, όπως Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Pagani και Aston Martin, μιας που το συγκεκριμένο πρατήριο βρίσκεται σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της περιοχής.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα, το συγκεκριμένο πρατήριο να μοιάζει περισσότερο με ένα οργανωμένο και άκρως εκλεκτό car show, στον χώρο του οποίου μπορεί κανείς να δει από κοντά μερικά από τα πιο ξεχωριστά και σπάνια μοντέλα που έχουν βγει ποτέ από τα εργοστάσια αυτοκινήτων, κάτι που το έχει κάνει viral στα social media.

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﻿Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε πως το Μονακό αποτελεί γενικότερα μία από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες της premium αυτοκίνησης, καθώς στους δρόμους του πριγκιπάτου κυκλοφορούν καθημερινά hypercars και μοντέλα εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής, τα οποία σε οποιαδήποτε άλλη πόλη του κόσμου θα αποτελούσαν από μόνα τους είδηση.

Ταυτόχρονα, φιλοξενεί αρκετούς γνωστούς αθλητές, οι οποίοι τείνουν να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα της ανώτερης κατηγορίας, προσθέτοντας ακόμη περισσότερο στην ήδη εντυπωσιακή εικόνα της περιοχής. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Jannik Sinner, ο Ιταλός τενίστας, ο οποίος έχει εντοπιστεί αρκετές φορές να κυκλοφορεί με μια Ferrari 812 Competizione, αλλά και μια Porsche 911 Carrera 4S.

Φυσικά, ξεχωριστή θέση έχει ο Charles Leclerc, ο άσος της Ferrari, ο οποίος κατάγεται από το Μονακό και έχει εντοπιστεί πολλές φορές στους δρόμους του πριγκιπάτου πίσω από το τιμόνι ορισμένων από τα πλέον εκλεκτά μοντέλα της ιταλικής μάρκας.

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Σημειώνεται πως ο κόσμος της Formula 1 έχει την τιμητική του στην περιοχή, καθώς ένας από τους πλέον γνώριμους στους fans του μηχανοκίνητου αθλητισμού κατοίκους του Μονακό είναι ο Lando Norris. Η συλλογή αυτοκινήτων του Βρετανού οδηγού περιλαμβάνει σύγχρονα supercars, όπως μια McLaren 765LT Spider, καθώς και κλασικά μοντέλα με ξεχωριστή ιστορία, όπως η Lamborghini Miura και το Fiat 500 Jolly.

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί πως η στάση στο συγκεκριμένο πρατήριο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μια φθηνή υπόθεση, δεδομένων και των αυτοκινήτων που σταματούν εκεί, καθώς η τιμή της βενζίνης στο Μόντε Κάρλο κινείται περίπου στα 2,03 ευρώ το λίτρο. Αυτό σημαίνει πως ακόμη και ένας πλήρης ανεφοδιασμός ενός supercar μπορεί να κοστίσει αρκετές εκατοντάδες ευρώ.

Ενδεικτικά, η Ferrari 812 διαθέτει ρεζερβουάρ χωρητικότητας περίπου 92 λίτρων, ενώ σε ορισμένα μοντέλα της Bugatti μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 100 λίτρα. Έτσι, το γέμισμα ενός τέτοιου αυτοκινήτου μπορεί εύκολα να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 200 ευρώ.

Δείτε παρακάτω μερικά χαρακτηριστικά βίντεο που αποκαλύπτουν τα μοναδικά αυτοκίνητα τα οποία κάνουν κατά διαστήματα την εμφάνισή τους στο συγκεκριμένο πρατήριο, αλλά και τον Lando Norris πίσω από το τιμόνι της Ferrari του στους δρόμους του Μονακό:

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