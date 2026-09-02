Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: Εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης με αφορμή την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα «κόκκινα» δάνεια.

Ο Παύλος Μαρινάκης και στην σημερινή του στον ΣΚΑΪ, επιμένει στη θέση του ότι «το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν δάνεια, φόρους και εισφορές ότι είναι ‘κορόιδα’».

«Κύριε Μαρινάκη, εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε», απαντά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο Κώστας Τσουκαλάς. Όπως σημειώνει, μάλιστα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «ο κ. Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα. Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος λέει τους συνεπείς οφειλέτες ‘κορόιδα’».

«Δεν διάβασε την ομιλία και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην όγδοη δέσμευση ρητά αναφέρεται την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών; Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών οφειλετών;», αναρωτιέται ο κ. Τσουκαλάς, καλώντας τον «φιλαλήθη» κ. Μαρινάκη να μας πει «με ποιο μέτρο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα. Γιατί δεν προέβλεψε διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων στις 72 δόσεις; Γιατί δεν ακούει την αγορά, τα επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς;».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μόνο με τα funds»

Ο Κώστας Τσουκαλάς τονίζει πως «η κυβέρνηση κάνει ό,τι κάνει πάντα. Προσπαθεί με χυδαίο τρόπο να ενεργοποιήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς και να στρέψει πολίτες εναντίον άλλων πολιτών. Σπέρνει τη διχόνοια και προσπαθεί να ενσταλάξει το δηλητήριο του φθόνου στους πολίτες. Αλλά η κοινωνία ξέρει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι με αυτούς, ούτε με τους συνεπείς ούτε με κανέναν. Είναι μόνο με τα funds στα οποία έδωσε φορολογική ασυλία για να κερδοσκοπούν εις βάρος της κοινωνίας», σημειώνει χαρακτηριστικά. «Κύριε Μαρινάκη, εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Δυστυχώς για εσάς, το πάρτι σας τελειώνει», διαμηνύει προς την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

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