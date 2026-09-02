Προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν: Η Ελλάδα να αφήσει τον λάθος δρόμο και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά

Νέο μήνυμα προς την Αθήνα για το Αιγαίο έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαναφέροντας την πάγια τουρκική θέση περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, καλώντας την Ελλάδα να «επιστρέψει από τον λάθος δρόμο».

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις από το αεροσκάφος, επιστρέφοντας από το Μπισκέκ της Κιργιζίας, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ερωτηθείς για την ενίσχυση των ελληνικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξει τους σχεδιασμούς της εξαιτίας των τουρκικών αντιδράσεων, ο Ερντογάν ανέβασε τους τόνους.

«Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται»

«Τι πρέπει να κάνουμε; Αυτό που μας αναλογεί είναι να κάνουμε ό,τι απαιτείται», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Άγκυρα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Αθήνα.

«Εμείς λέμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Από το Κας αν φωνάξουμε προς την Ελλάδα, θα μας ακούσουν, έτσι δεν είναι; Εμείς υπήρξαμε ειλικρινείς σε κάθε θέμα. Ήμασταν η πλευρά που επέδειξε εποικοδομητική στάση. Όμως πολλές φορές δεν είδαμε ανταπόκριση στην καλή μας πρόθεση», δήλωσε.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε παράλληλα ότι η Τουρκία δεν έχει εδαφικές βλέψεις, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση των δικαιωμάτων της.

«Η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει το εξής: η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει και σε κανέναν να καταπατήσει τα δικαιώματά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίκληση στις διεθνείς συνθήκες

Ο Τούρκος πρόεδρος επέμεινε και στην τουρκική επιχειρηματολογία περί παραβίασης διεθνών συμφωνιών αναφορικά με το καθεστώς ορισμένων ελληνικών νησιών.

«Η αγνόηση και η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν θα ωφελήσει κανέναν», σημείωσε.

Η Άγκυρα αμφισβητεί εδώ και χρόνια την παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων σε συγκεκριμένα νησιά του Αιγαίου, επικαλούμενη τις διεθνείς συνθήκες και υποστηρίζοντας ότι αυτά τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης.

Η Αθήνα, από την πλευρά της, απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα απέναντι σε απειλές κατά της εθνικής της κυριαρχίας.

«Η Ελλάδα να πάρει μαθήματα από την Ιστορία»

Οι δηλώσεις του Ερντογάν παρουσιάστηκαν στο τουρκικό δημοσίευμα υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η Ελλάδα πρέπει να πάρει μαθήματα από την Ιστορία», σε μια ακόμη ένδειξη της έντασης με την οποία η Άγκυρα επαναφέρει το ζήτημα της στρατιωτικής παρουσίας στα ελληνικά νησιά.

Οι νέες τοποθετήσεις του Τούρκου προέδρου έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Άγκυρα διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, εξακολουθούν όμως να έχουν σημαντικές διαφορές σε ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, καλώντας ευθέως την Ελλάδα να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών που η Άγκυρα θεωρεί ότι τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης.

«Τι πρέπει να κάνουμε; Ποια είναι η ευθύνη μας; Να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Λέμε ας προχωρήσουμε με την Ελλάδα με βάση την καλή γειτονία. Αν στέλναμε ένα μήνυμα από την πατρίδα μας, από το Κας, στην Ελλάδα, θα το άκουγαν, έτσι δεν είναι; Αλλά εμείς ήμασταν ειλικρινείς σε κάθε θέμα. Ήμασταν το εποικοδομητικό μέρος. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει τις καλές μας προθέσεις να ανταποκρίνονται», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του ότι η Άγκυρα δεν διεκδικεί εδάφη άλλων χωρών, αλλά ταυτόχρονα δεν θα επιτρέψει, όπως είπε, την παραβίαση των δικών της δικαιωμάτων.

«Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής: η Τουρκία δεν έχει επιδιώξεις σε κανενός το έδαφος, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Η αγνόηση και η παραβίαση διεθνών συμφωνιών δεν θα ωφελήσει κανέναν».

«Η ήρεμη προσέγγιση δεν είναι αδυναμία»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του Ερντογάν στην τουρκική στάση απέναντι στην Ελλάδα, με τον ίδιο να προειδοποιεί ότι η ήρεμη και λογική προσέγγιση της Άγκυρας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη αδυναμίας.

«Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως ένδειξη αδυναμίας, το λέω ανοιχτά, κάνει ένα σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς», είπε.

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε με ιδιαίτερα σαφή τρόπο την απαίτηση της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών, συνδέοντάς την παράλληλα με τις τουρκικές αναφορές στις διεθνείς συμφωνίες.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στην Αίγυπτο: Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά

Νεπάλ: Στους 1.114 οι νεκροί και 3.916 αγνοούνται – Ελάχιστες πιθανότητες για άλλους επιζώντες