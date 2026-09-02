ΟΦΗ: Υπαρκτό το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Νους και Αποστολάκη

Ο Ολυμπιακός εξετάζει την αγορά για την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης, με τον Τιάγκο Νους να αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει. Ο Αργεντινός εξτρέμ του ΟΦΗ βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει εκφραστεί με πολύ καλά λόγια για τις ικανότητές του.

Από την πλευρά των «ερυθρόλευκων» δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση, ούτε για τον 25χρονο Αργεντινό ούτε για τον Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος επίσης ενδιαφέρει σοβαρά τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες, άλλωστε, κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους αναφορικά με την αναζήτηση εξτρέμ και δεν επιβεβαιώνουν καμία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Μεντιλίμπαρ έχει τον Νους αρκετά ψηλά στη λίστα του. Έτσι, εφόσον δεν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση από το εξωτερικό, με έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να κάνει άμεσα τη διαφορά, ο Αργεντινός δεν αποκλείεται να αποτελέσει τελικά την επιλογή του Ολυμπιακού για τα άκρα.

Την ίδια στιγμή, στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκεται και ο Ρεμί Καμπελά. Ο 36χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα των Πειραιωτών, ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο και μέχρι στιγμής έχει απορρίψει δύο προτάσεις από ομάδες της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Καμπελά να μετακομίσει στον ΟΦΗ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον Νους. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό στην ομάδα της Κρήτης για την απόκτηση του Αργεντινού και παράλληλα να παραχωρήσει τον Καμπελά, καλύπτοντας μέρος του υψηλού συμβολαίου του.

Προς το παρόν, όλα παραμένουν σε επίπεδο σεναρίου και οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον μέσα στις επόμενες ώρες καθως μία ωρα μετά τα μεσάνυχτα εκπνέει η προθεσμία που έχουν οι ομάδες για να δηλώσουν την Ευρωπαϊκή λίστα.

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