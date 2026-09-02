Ηράκλειο: Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο έως 48 δόσεις

Την επέκταση της δυνατότητας αποπληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο Ηρακλείου σε έως και 48 δόσεις, καθώς και την πρόβλεψη για τους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και την δυνατότητα διαγραφής έως 50% της κύριας οφειλής σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, στην συνεδρίαση της Δευτέρας 31/8.

Η σχετική απόφαση αποτελεί σημαντική ανάσα και ουσιαστική διευκόλυνση για τους οφειλέτες, καθώς διπλασιάζει τον αριθμό των δόσεων, από 24 σε 48, προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης ανάλογης με την πραγματική οικονομική τους δυνατότητα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των πολιτών.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού Τάσος Τσατσάκης ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα: «Όλοι οι δημότες θα έχουν την δυνατότητα να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς το Δήμο σε 2 έως 48 δόσεις. Το μέτρο δεν προβλέπει επιπλέον κριτήρια ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο μεγαλύτερο μέρος των δημοτών να εκμεταλλευθούν αυτή τη διάταξη. Πρέπει να πούμε ότι στη ρύθμιση μπορεί να ενταχθεί το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών(εξαιρουμένων αυτών που απορρέουν από συμβάσεις, π.χ μισθώματα ). Η ελάχιστη δόση ανά μήνα που προτείνουμε είναι 30 ευρώ. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν επιπλέον κριτήρια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες για λόγους ισονομίας και ίσης αντιμετώπισης πολιτών. Προβλέπεται επίσης μεταξύ άλλων η επιβράβευση των πολιτών που είναι συνεπείς προς τη ρύθμιση με τη μείωση των επιτοκίων κατά 25% στην τελευταία δόση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος υπάρχει η δυνατότητα μείωσης ή διαγραφής τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων, καθώς και η διαγραφή έως του 50% της κύριας οφειλής, έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο πλαίσιο ρύθμισης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Ταμειακής Βεβαίωσης και στα τηλέφωνα 2813 409433, 2813 409453 και 2813 40944.

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